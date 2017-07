Mittelbrandenburgische Sparkasse wächst

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Bau-Boom und Unternehmensinvestitionen treiben das Geschäft der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) weiter an: Im ersten Halbjahr, so Vorstandschef Andreas Schulz, habe man neue Kredite in Höhe von 639 Millionen Euro ausgegeben, "eine stolze Zahl" und ein Plus von 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon entfielen 266 Millionen Euro auf den privaten Wohnungsbau und 294 Millionen auf Darlehen an Unternehmen.