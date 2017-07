artikel-ansicht/dg/0/

Teheran (dpa) Der Iran hat eine Rakete mit einem Satelliten ins All geschossen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars und anderer iranischer Medien ist der Test der Rakete "Simorgh" (Phönix), die einen 250 Kilogramm schweren Satelliten in eine Umlaufbahn von 500 Kilometern Höhe transportieren kann, am Donnerstag erfolgreich verlaufen. Weitere Satelliten-Tests sollten folgen.