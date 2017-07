Brandenburg will 400 Polizeianwärter ausbilden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (dpa) Nach Jahren des Personalabbaus bei der Polizei will die Brandenburger Landesregierung die Zahl der Beamten wieder deutlich aufstocken. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) stellt daher am Freitag (10.00 Uhr) in der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg (Oberhavel) sein Konzept zur Nachwuchsausbildung vor. Allein in diesem Herbst will die Landesregierung 400 Polizeianwärter einstellen - so viele wie noch nie in der Geschichte des Landes. Im vergangenen Jahr wurden bereits 350 Anwärter eingestellt. Im Jahr 2010 waren es dagegen gerade mal 100.