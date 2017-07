Schäden von Landwirten nach Dauerregen werden begutachtet

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (dpa) Nasse und matschige Felder: Der Dauerregen in den vergangenen Tagen hat vor allem Landwirten im Nordosten Brandenburgs zu schaffen gemacht. Landes-Bauernpräsident Henrik Wendorff besucht am Freitag (10.30 Uhr) besonders betroffene Berufskollegen in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin). Mit Agrarstaatssekretärin Carolin Schilde will er die Auswirkungen des schlechten Wetters auf die Ernte in Augenschein nehmen. Durch Überflutung entstandene Schäden sollen erfasst werden. Zugleich soll geprüft werden, wie Bund und Land Betroffenen helfen können.