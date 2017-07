Faible für Zombies oder Tierpfleger

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Seit zehn Jahren gibt es in Neuenhagen die Möglichkeit für Neuntklässler der Oberschule, Bewerbungsgespräche unter echten Bedingungen zu trainieren. Der Gewerbeverein hat die Initiative mit seinen Mitgliedern ins Leben gerufen.

Weiß, was sie will: Josy Weber aus der neunten Klasse hat genaue Vorstellungen von ihrem späteren Beruf als Maskenbildnerin. © MOZ/Gerd Markert

Nervös und aufgeregt tuscheln die Jugendlichen im Wartebereich bei der Firma Momox im Gewerbegebiet. Bald sind sie dran. Dann geht es darum, sich so gut wie möglich darzustellen und den echten Unternehmern auf der anderen Seite des Tisches klar zu machen, dass sie genau der Berufsnachwuchs sind, nach dem diese schon lange gesucht haben.

Das ist schwer. Auch, wenn man es im Unterricht schon durchgespielt hat, so vor fremden Leuten seine Stärken auszuspielen, ist nicht jedermanns Sache.

Josy Weber weiß schon ganz genau, was sie werden möchte: Maskenbildnerin. Sie geht gern mit Schminke um und seit den "Horrornächten im Filmpark Babelsberg" ist sie regelrecht begeistert von dieser Ausbildungsmöglichkeit. Seitdem sei sie fasziniert von Horror-Clowns und Zombies, von den vielen Möglichkeiten, mit Schminke, Können und Phantasie Leute bis zur Unkenntlichkeit verwandeln zu können.

Das erzählt sie frei heraus Momox-Personalreferentin Antje Linke und General Manager Gordon Eckert sowie Arbeitsvermittlerin Ursula Will. Die blättern in den mitgebrachten Bewerbungsunterlagen, hören aufmerksam zu und machen sich fortwährend Notizen.

29 Gespräche haben sie an diesem Tag geführt. Immer wieder schlüpfen sie dafür in andere Rollen. "Wir hatten heute jede Menge Verkäuferinnen, Erzieher oder Kfz-Mechatroniker", sagt Gordon Eckert. Jeder "Bewerber" wird ernst genommen und bekommt zum Abschluss des Gesprächs exakte Hinweise, was noch zu verbessern wäre.

"Wie gut das Bewerbungstraining funktioniert hat, merken wir immer ein Jahr später", sagt Gernot Bewernitz. Der Klassenlehrer ist immer mit dabei und weiß inzwischen aus der langjährigen Erfahrung, dass die Sicherheit, die die Mädchen und Jungen bei diesem Test gewinnen, ihnen bei den echten Gesprächen nach der 10. Klasse Pluspunkte bringt. Fast jeder Absolvent habe zum Schuljahresende einen Lehrvertrag in der Tasche, wenn er nicht aufs Gymnasium oder das Oberstufenzentrum wechsele, sagt er.

Von Josys Bewerbungsgespräch sind alle recht angetan. Josy berichtet nämlich, dass sie schon Kameraaufnahmen mit von ihr geschminkten Leuten - vor allem ihr Bruder müsse dafür herhalten - gemacht habe und ins Netz gestellt hätte. Ein Youtube-Kanal sei heutzutage tatsächlich eine "hervorragende Referenz", gibt ihr Eckert mit auf den Weg. Das solle sie ausbauen, denn damit könne sie sehr wohl punkten.

"Warum aber sollten wir dir einen Lehrvertrag anbieten?", fragt Antje Linke nach. "Ich kann mit Menschen umgehen und kenne mich mit Hauttypen und auch schon mit Haaren aus", erklärt die Schülerin und fügt hinzu, dass sie schon Praktika beim Frisör absolviert hätte. "Genau das musst du darstellen, dann wachsen deine Chancen", heißt es daraufhin. "Also, aus unserer Sicht hast du den Vertrag", sagt Eckert.

Und Josy ist sichtlich erleichtert und froh, als sei es tatsächlich schon so weit. "Aber, wenn das nicht funktionieren sollte, was wäre deine Alternative?" Man sollte immer einen Plan B in petto haben, lautet ein weiterer Tipp von Seiten der Fachleute. "Dann könnte ich mir vorstellen, Tierpflegerin zu werden", kommt flugs die Antwort.

Bei Weitem nicht alle Neuntklässler haben an diesem Tag dieses Erfolgserlebnis, aber alle haben viel dazugelernt und wissen nun besser, worauf es ankommt. Und ein halbes Schuljahr haben sie ja noch Zeit, eventuelle Scharten auszuwetzen und dazuzulernen.

"Wir sind sehr froh darüber, dass die Mitglieder des Gewerbevereins, die ja alle Unternehmer sind, jedes Jahr diesen Aufwand auf sich nehmen, um unseren Schülern zu solchen Erfahrungen zu verhelfen", sagt Bewernitz.

An diesem Tag kommt auch die Vereinsvorsitzende Gabriele Fiedler bei Momox vorbei. Sie hatte Blumen und kleine Geschenke mitgebracht. "Wir arbeiten nun seit zehn Jahren so gut zusammen, da muss man auch mal Dankeschön sagen", erklärte sie. "Schließlich kommt es allen zugute, wenn die jungen Leute hier im Ort Chancen für einen Berufsweg hätten und der Nachwuchs sicher wäre."