Alte Relikte und neue Trophäen

Wriezen (MOZ) Wenn es nach der "Generalprobe" geht, dann wird die achte Auflage des Sparkassen-Cups am Sonnabend bei Blau-Weiß Wriezen ein riesiger Erfolg. Die Auslosung des Fußballturniers im Vereinsheim ging jedenfalls bereits vor einigen Tagen reibungslos über die Bühne.

Alte Relikte in neuem Glanz: Wriezens Vereins-Chef Peter Küster präsentiert die restaurierten Ankündigungsplakate, die ab Sonnabend während des Sparkassen-Cups im Vereinsheim für jedermann zu bewundern sind. © MOZ/Udo Plate

"Der FC Strausberg oder Victoria Seelow", antwortete Wriezens Vereins-Chef Peter Küster gelassen auf die Frage, wer denn in diesem Jahr die begehrte Trophäe erringen würde. Küster war einer von vier Losfeen, die als Glücksboten die Lose zogen, um die zwei Halbfinalpartien zuzuordnen. Damit hob er gleich mal die beiden Fußball-Flaggschiffe auf das Favoritenschild in Sachen Turniersieg. Im Eröffnungsspiel müssen die Victorianer ab 14 Uhr gegen die durchaus ambitionierten Gastgeber um Übungsleiter Steven Kanitz ran. Die Spielzeit beträgt 45 Minuten, Verlängerung gibt es im Falle eines Gleichstandes nicht. Vielmehr folgt umgehend ein Elfmeterschießen.

Kanitz hatte die Kreisstadtfußballer bei deren Auftritt in Neutrebbin unter die Lupe genommen und weiß also, wo die Hebel anzusetzen sind, um eventuell für eine Überraschung zu sorgen. Im Anschluss treffen Pokalverteidiger Germania Schöneiche und der FC Strausberg aufeinander. Alles andere als der Sprung des Oberligisten aus Strausberg ins Finale wäre eine Überraschung.

Während die Seelower Spieler von Übungsleiter Sebastian Jankowski zuletzt am Dienstagabend gegen den polnischen Drittligisten Stilon Gorzow ein bemerkenswertes 1:1-Remis erreichten und sich in den vergangenen Tagen nochmals intensiven Trainingseinheiten hingaben, hatten die LandesklasseFußballer von Blau-Weiß Wriezen in einem kurzfristig angesetzten Testspiel beim Landesligisten Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf wenig zu lachen. Die Platzherren fertigte die Gäste mit 7:2 ab.

Die Strausberger Oberliga-Fußballer um Trainer Christof Reimann landeten am Mittwochabend einen 4:2-Heimerfolg im Testspiel gegen Brandenburgliga-Aufsteiger Union Klosterfelde. Allerdings werden die FCS-Fußballer am Sonnabend zweigeteilt agieren. Nämlich eine Elf, die in Wriezen um die 200, 150, 100 und 50 Euro Preisgeld für die Mannschaftskasse spielt, sowie eine weitere Truppe, die gegen die TSG Bernau einen Test absolviert.

Vorjahressieger Germania Schöneiche reist nach dem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga Nord nunmehr als Landesligateam an. Nichtsdestotrotz peilen die Randberliner natürlich die Pokalverteidigung an.

Eröffnet wird der lange Wriezener Fußballtag vom Nachwuchs, exakter den F-Jugendtalenten. Ebenfalls in einem Vierer-Turnier spielen zwei Teams der gastgebenden Blau-Weißen sowie Victoria Seelow und der FC Strausberg um den Pokalerfolg.