Mehr als 2000 Gruben entsorgt

Bad Freienwalde (MOZ) Der Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (TAVOB) begeht in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hatte der Verband jüngst zu einem Tag der offenen Tür sowohl ins Wasserwerk Bad Freienwalde an der Sonnenburger Straße als auch ins Klärwerk in Wriezen eingeladen. Interessierte Bürger hatten die Gelegenheit, sich die technischen Anlagen anzuschauen. Wissenswertes rund um das Thema Wasser und Abwasser gab es gratis dazu. So unter anderem, dass 75 Prozent der Einwohner im Verbandsgebiet an das Kanalnetz angeschlossen sind und darüber die Schmutzwasserentsorgung erfolgt. Die übrigen 25 Prozent verfügen über eine Sammelgrube, die vom TAVOB mobil entsorgt wird.