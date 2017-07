SC-Staffeln schlagen Konkurrenz

artikel-ansicht/dg/0/

"Nach Strausberg kommen und gewinnen ist nicht mehr leicht. In den vergangenen Jahren sind die Starterfelder zu den Regionalmeisterschaften größer geworden. Die Teilnehmer warten mit hohen Leistungen auf", hat Übungsleiterin Ricarda Bohrisch festgestellt. Mit Ian Constantine Kehder und Meggan Rusko konnten aus der AK 9 zwei SC-Sportler vorn mitmischen. Der neunjährige Ian gewann den Ballwurf und wurde in seiner Paradedisziplin 800 m Zweiter. "Er hatte tags zuvor beim Kinderpokal mitgemacht. Dass er in Strausberg auch noch solche Leistungen bringt, ist ihm hoch anzurechnen", hebt Bohrisch hervor. Die noch achtjährige Meggan steuerte in der AK 9 zwei 3. Plätze über 800 m und im Ballwurf bei.

Auch wenn im Weitsprung keiner der acht jüngeren Athleten einen Medaillenplatz erreichte, ist die Übungsleiterin zufrieden. "Besonders bei den Jungen schlägt sich in den Ergebnissen nieder, dass wir die Technik intensiv geübt haben", verweist sie vor allem auf die Leistungen von Ian, Meggan, Aidan Ballaschke und Maximilian Pape.

Aus der M12 steuerte Marco Unger zweimal Bronze bei: im Weitsprung mit persönlicher Bestleistung von 4,23 und bei seinem ersten Speerwettbewerb (23,73). Der ein Jahr ältere Luca Schmolinsky wurde im Weitsprung Dritter. Von der 5-Meter-Marke war er zwar diesmal ein Stück entfernt, "aber Luca hat sich nach seiner deutlichen Steigerung in diesem Jahr auf seinem hohen Niveau stabilisiert", hebt Trainer Pieter Bickenbach hervor. Die Mädchen der AK13 hatten nur wenige Mitkonkurrentinnen: Karolin Wiencke wurde unter anderem Zweite im Diskus, hatte allerdings einige technische Probleme. Charlotte Linke verbesserte sich als Zweite im Weitsprung auf 4,40 m. "Ich habe mich gefreut, dass nach den Landesmeisterschaften noch einmal sieben Athleten aus meiner Gruppe in Strausberg gestartet sind. Alle lagen im Leistungsbereich der vergangenen Wochen. Viele probieren sich im Kugelstoßen, Speer- und Diskuswurf aus", fasst Bickenbach zusammen. Ricarda Bohrisch betont, dass sich Trainer Hartmut Schulze mehr Zeit nahm, um verstärkt solche technischen Disziplinen zu trainieren.

Aus Schulzes Trainingsgruppe feierte Lilly Thiessen (W14) einen Dreifach-Triumph im Weitsprung, über 100 m (13,21 s/pB) und 300 m. "44,89 Sekunden über die dreiviertel Stadionrunde waren ein starker Auftritt", so Hartmut Schulze. Matti Keller (U18) verpasste wegen eines zurückliegenden kleinen Infekts im 100-m-Sprint eine bessere Zeit als 11,65 s und damit trotz seines Sieges erneut die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften.

Abwechslung verschaffte sich Hürdenspezialist Clemens Wilke (U20) mit seinen Starts im Diskus und Speer (jeweils Rang 1), dies aber zugleich mit Blick auf den nächsten Jedermann-Zehnkampf, den er mit einigen Trainingskameraden Anfang September wieder in Angriff nehmen will. Dieser Vorbereitung dienten auch die vier Starts von Tim Bechly (Männer). Der 20-Jährige freute sich vor allem über sein Speer-Ergebnis, das ihm nach weit über einem Jahr erstmals wieder eine Weite von über 36 m einbrachte (Platz 2).

Einen Gemeinschaftserfolg feierten die Vereinsstaffeln des SC Frankfurt über 4x100 m mit je einem Läufer aus der U10 bis U16. Sowohl die Mädchen mit Meggan, Helena, Sophie Thater und Lilly (überholte mehrere Schlussläufer) als auch die Jungen mit Ian, Aidan, Marco und Luca gewannen souverän.

Weitere Ergebnisse:

1. Platz: Tim Bechly (Mä/Diskus),Pauline Balkow (W12/Speer), 2. Platz: Antonie Scholz (W13/Hoch), Pauline Balkow (W14/300 m), 3. Platz: Zoe Angermann (W10/800), Karolin Wiencke (W13/Kugel, Speer), Pauline Balkow (W14/100 m, Weit), Beatrix Bickenbach (U18/Speer), Bechly (100 m)