Cocktails, Palmen, Salsa-Klänge

Pünktlich mit der Lieferung der ersten 13 Kubikmeter feinen Sands für den Oderstrand vor der Havana-Bar setzt am Mittwochnachmittag der Regen ein. Statt karibischer Hitze ist deutscher Sommer angesagt. Doch davon lassen sich Eric Machado und Maik Rangel nicht entmutigen. Angetan mit Friesennerz und Gummistiefeln verteilen und verdichten sie den Sand auf einer Plane. "Wir haben noch viel zu tun und nur wenig Zeit", sagt Osmany Ventura, der Inhaber der Havana-Bar. Darum wird auch am 26. Juli, dem kubanischen Nationalfeiertag, gearbeitet. Die Bühne steht bereits, sobald der Sand verteilt ist, werden die Bar, Liegestühle, Palmen und karibische Dekoration aufgebaut.

Der Oderstrand war 2015 durch die Abteilung Stadtmarketing der Messe und Veranstaltungs GmbH (MUV) ins Leben gerufen worden, die ihn auch im Vorjahr betrieben hatte. In diesem Jahr hat es erstmals eine Ausschreibung gegeben. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Ausschreibung gewonnen haben und den Oderstrand betreiben können", sagt Osmany Ventura. Schon durch ihre Lage an der Oder bringe die Havan-Bar die besten Voraussetzungen mit, hinzu kämen zehn Jahre Erfahrung in der Gastronomie vor Ort.

Die Eröffnung des Oderstrands ist heute Abend. Ab 18 Uhr kann man im Liegestuhl sitzen und mit einem Mojito oder Cuba Libre in der Hand das Wochenende einläuten. Um circa 19.30 Uhr beginnt das Konzert der Coverband "Tribute To", die bereits beim Viadrina-Sommerfest auf der Bühne stand. In den kommenden Tagen und Wochen sind weitere Konzerte, Kino, Theater und lateinamerikanische Abende mit Musik und Tanz geplant. Gelegenheit Salsa-Vorführungen zuzuschauen und selbst zu tanzen ist bereits am Sonnabend ab 19 Uhr. Die erste Kino-Vorführung findet am 2. August ab 19 Uhr statt. Das komplette Programm liegt in der Havana-Bar aus. "Wer in Frankfurt bleibt, kann einfach bei uns Urlaub machen", sagt Osmany Ventura.

Der Oderstrand an der Havana-Bar ist bis zum 9. September, dienstags bis sonntags ab 16 Uhr geöffnet.