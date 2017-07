Trainer: SV Woltersdorf hat großes Potenzial

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Knäfel, was sind Ihre ersten Eindrücke vom Verein und den Spielern?

Zur Mannschaft habe ich schnell einen Draht gefunden. Sie ist gut ausgebildet, diszipliniert und zieht im Training voll mit. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler gut verstehen, was ich will, und sie arbeiten intensiv mit. Mir gefallen die Sportanlage, das gesamte Umfeld und die Offenheit, mit der ich im Verein empfangen wurde. Ein guter Start.

Sie wohnen und arbeiten in der Nähe von Wriezen - das ist von Woltersdorf doch recht weit entfernt. Wie kam es dazu, das Traineramt beim SVW zu übernehmen?

Einigen Woltersdorfern war bekannt, dass ich als Trainer frei war, und so bin ich angesprochen worden, ob mich nicht eine neue Aufgabe reizen würde. Bereits nach den ersten Gesprächen und einem Probetraining hatte ich ein gutes Gefühl und habe zugesagt.

Was reizt Sie an der Aufgabe?

Ich wollte gern wieder eine Mannschaft auf Landesebene trainieren. Ich bin als Fußballer in Strausberg groß geworden und habe dort alle Schüler- und Männermannschaften durchlaufen, zu DDR-Zeiten in der Bezirksliga gespielt. 1998 wechselte ich nach Petershagen-Eggersdorf und habe dort später bis 2007 auch als Trainer der Landesklasse-Mannschaft gearbeitet. Als ich mit meiner Familie nach Wriezen zog, habe ich eine Pause gemacht, um mich auch beruflich neu zu orientieren. 2012 übernahm ich dann die Mannschaft von Grün-Weiß Rehfelde, danach gab es noch zwei kurze Stationen in Neutrebbin und Hennickendorf.

Welche Ziele haben Sie für die neue Saison in der Landesklasse Ost gesteckt?

Ich habe ja genug Erfahrung in dieser Liga gesammelt. Nach meinen ersten Eindrücken vom Training und dem Pokalgewinn beim Blitzturnier in Petershagen sollte ein Platz im oberen Mittelfeld ein realistisches Ziel sein, wollen wir Rang sechs anpeilen. Die Mannschaft hat sportlich, vor allem spielerisch großes Potenzial. Und ich weiß sie mit diesem ehrgeizigen Ziel hinter mir, hatte gute Gespräche mit dem Mannschaftsrat. Die Spieler ziehen jedenfalls mit.

Sie agieren sehr emotional an der Linie, auch beim Training hallen eher ungewohnt laute Kommandos über den Platz. Wie groß sollte der Spaßfaktor beim Amateurfußball sein?

Ich möchte eher Disziplin und Struktur im Training haben, denke aber, dass gutes, anspruchsvolles Training großen Spaß machen kann, wenn man seinen Sport ernsthaft betreibt. Ich kann nicht ruhig auf der Bank sitzen, möchte immer neue Anreize schaffen, Leistungen steigern. Mit meinen Emotionen möchte ich etwas rüberbringen, den Jungs beim Spiel helfen.

Im August können Sie die Woltersdorfer Sportanlagen nicht nutzen, weil der Verein die Verträge aus Kostengründen gekündigt hat. Wie werden das Training und die Saisonvorbereitung aussehen?

Der Verein hat für Ausweichmöglichkeiten gesorgt. Für intensives Training können wir die Sportanlagen in Rüdersdorf nutzen. Zudem gibt es für die Spieler individuelle Pläne fürs Konditionstraining. Testspiele finden diesmal ausschließlich auf fremden Plätzen statt, auch die ersten beiden Saisonspiele. Ab September können wir hoffentlich wieder in den heimischen Fuchsbergen antreten.

Welche Testspiele wird der SV Woltersdorf bestreiten?

Am Sonnabend spielen wir in Friedrichshagen, am 1. August bei der SG Rot-Weiß Neuenhagen und am 6. gegen Preußen Blankenfelde/MahlowII. Am 12.August steigt das erste Pflichtspiel im Kreispokal gegen Preußen Bad Saarow II. Und eine Woche später starten wir in der Landesklasse beim Müllroser SV in die Saison.