B 112 wird im August wieder gesperrt

Einmal handelt es sich um den Streckenabschnitt vom Knotenpunkt mit der B 246 Beeskower Straße/Grubenbahnstraße in Eisenhüttenstadt bis zur Abfahrt nach Pohlitz. In diesem Bereich werden auch die Mittelinseln erneuert und der Radweg vom Ortsausgang Eisenhüttenstadt bis zur EKO-Kreuzung saniert. Die Baumaßnahme wird nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen voraussichtlich Mitte Oktober fertiggestellt.

Zwischen Brieskow-Finkenheerd und Güldendorf wird die Bundesstraße ebenfalls neu gedeckt. Dabei werden auch die Rampen am Knotenpunkt Lossow saniert. Diese Maßnahme erfolgt unter halbseitiger Sperrung der B 112, wobei nur der Verkehr in Richtung Frankfurt auf der B 112 an der Baustelle vorbeigeführt wird. Mit der Ausführung wird am 14. August begonnen. Die Fertigstellung erfolgt ebenfalls Mitte Oktober.

Für beide Maßnahmen wird ab 7. August eine gemeinsame Umleitung aufgebaut.