Wahlausschuss entscheidet über Zulassung der Landeslisten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Berliner Landeswahlausschuss entscheidet am Freitag (10.00 Uhr) über die Zulassung der Landeslisten der Parteien. Insgesamt 26 Parteien wollen bei der Bundestagswahl am 24. September mit solchen Listen antreten. Die meisten von ihnen mussten dazu 2000 Unterschriften von Unterstützern einreichen. Ausgenommen davon waren die Parteien, die schon im Bundestag oder mindestens einem deutschen Landtag vertreten sind: CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP, AfD und Freie Wähler. Bei der Bundestagswahl 2013 waren in Berlin 17 Parteien mit Landeslisten angetreten, bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Vorjahr 21.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592284/