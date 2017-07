"Ich bin fast am Ende meiner Kräfte"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von "Rettung in letzter Minute", sprach Bürgermeister Detlef-Heino Ewert, veröffentlicht in der Stadtboten-Ausgabe am 28. Juli 1997, am Tag nach dem mit 6,57 Metern höchsten jemals in Frankfurt gemessenen Oderpegel. Nach stundenlangem Einsatz Hunderter Helfer an der Deichlinie nördlich des Klärwerks hatten er und OB Wolfgang Pohl Entwarnung geben können. Die Situation sei stabil, so Pohl. "Wäre der Damm gebrochen, hätte sich das Wasser seinen Weg über die Kliestower bis hinunter zur Berliner Straße gebahnt", heißt es in dem Bericht. Zusätzlich habe dort Gefahr vom Kai zwischen Musikschule und Winterhafen gedroht, doch der Damm hielt. Andernfalls hätte das Wasser "bis zu zwei Meter hoch" in dem Teil der Berliner Straße gestanden, erklärte Ewert.