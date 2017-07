Bald Start für Jahnstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit dem Ausbau der Jahnstraße in Fürstenwalde Nord wird in der zweiten Augustwoche begonnen. Sie ist deshalb ab 7. August gesperrt. Die Arbeiten, die von der Firma Oevermann ausgeführt werden, sollen bis November abgeschlossen werden. Am Dienstagabend waren die Anwohner nochmals zu einer Informationsveranstaltung über den Bauablauf eingeladen gewesen. Eine positive Nachricht gab es: die finanzielle Belastung wird nach aktuellen Kostenberechnungen rund einen Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche billiger. Die 440 Meter lange Fahrbahn wird fünf Meter breit und erhält eine Asphaltdecke. Auf die nördliche Seite kommt ein neuer, 1,80 Meter Gehweg.