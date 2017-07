Milchbahn steht vor der Sperrung

artikel-ansicht/dg/0/

Das Thema war bei der jüngsten Sitzung in dieser Woche erneut diskutiert worden, auch viele Anwohner der Thälmann-Siedlung waren am Montagabend anwesend. "Es gab Lob aber auch Kritik. Unabhängig davon finde ich es sehr gut, dass sich so viele Bürger einbringen. Ich bleibe meiner Meinung treu, dass ich gegen die Schließung der Straße bin. Sie entlastet den Ortsverkehr in Ziltendorf, ist ein Rettungsweg und nicht zuletzt für die Bewohner der Thälmann-Siedlung eine zügige Verbindung", erklärte Bürgermeister Danny Langhagel.

Gleichzeitig weiß er, dass die Chancen für den Fortbestand der Milchbahn als Kraftverkehrsstraße nicht besonders gut stehen. "Natürlich schweben die immer wieder vorkommenden Schäden durch Biber wie ein Damoklesschwert über der Milchbahn. Hinzu kommen noch Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, die von der Gemeinde gestemmt werden müssen. Aber ich habe dennoch die Hoffnung, dass man die Straße vielleicht mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder einem Hinweis ,Befahren auf eigene Gefahr' versehen könnte und sie dann nicht komplett schließen müsste", sagte Langhagel. Die Milchbahn musste in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeiträume gesperrt werden, da die Fahrbahn durch Biber beschädigt wurde - zuletzt in diesem Frühjahr.

Ebenfalls bei der Sitzung am Montag ins Spiel gebracht wurde von einigen Anwohnern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für Teile der Ernst-Thälmann-Siedlung. Hintergrund sind vor allem die derzeit wieder zahlreich und laut Aussagen einiger Anwohner auch rasant fahrenden Ernte-Fahrzeuge der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung. Die Anwohner würden sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen und fordern daher eine Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Ziltendorfer Ortsteil.