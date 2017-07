Demo-Verbot in Venezuela: Opposition wagt Kraftprobe

artikel-ansicht/dg/0/

Caracas (dpa) Im Konflikt um eine geplante Verfassungsreform in Venezuela will die Opposition mit Massenprotesten im ganzen Land ein von der Regierung erlassenes Demonstrationsverbot ignorieren. Von Freitag bis Dienstag waren Proteste verboten worden, es können andernfalls Festnahmen und ein hartes Vorgehen der Nationalgarde drohen. Wie das Parteienbündnis Mesa de la Unidad Democrática (MUD) bei Twitter mitteilte, werde man sich nicht daran halten. Das Bündnis rief zur symbolischen "Einnahme von Venezuela" auf. Mit weiteren Todesopfern während eines 48-stündigen Generalstreiks stieg die Zahl der Toten seit Ausbruch der Proteste vor 120 Tagen am Donnerstag auf nun 104.