Tagebuch zu den Ereignissen vor 20 Jahren

Seelow/Hohenwutzen (MOZ) 20 Jahre Sommerhochwasser an der Oder. Wir blicken täglich in die Lokalausgaben von damals und erinnern daran, was sich zu jener Zeit in der Region zwischen Lebus und Hohenwutzen abgespielt hat.

"Im Oderbruch Vorbereitung für weitere Evakuierungen" titelt die MOZ am Montag, 28. Juli. Sonntagnachmittag ist durch die reißenden Wassermassen der Oder erneut ein Deichstück beschädigt worden. Im Raum Hohenwutzen wurde der Deichfuß in Mitleidenschaft gezogen. Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte arbeiten derzeit daran, diese gefährdete Deichstelle zusätzlich durch Folien und Matten aus Textilfasern abzudichten. Dieser Deichfuß liegt ganz nahe an zwei anderen Deichabschnitten, die abgerutscht und dann von Katastrophenhelfern wieder stabilisiert worden waren. Für insgesamt 9000 Bewohner in 24 Gemeinden des südlichen Oderbruchs, die von den brüchigen Deichteilen betroffen sind, laufen nach Angaben des Potsdamer Krisenstabs die Vorbereitungen für eine Evakuierung. Im Kampf gegen die Fluten wurden Sonntagnachmittag alle verfügbaren Kräfte mobilisiert. Die Zahl der Helfer erhöhte sich um 2000 auf 14 000. Insgesamt sind nach Bundeswehrangaben rund 9000 Soldaten von Heer, Luftwaffe und Marine im Einsatz. Ministerpräsident Manfred Stolpe hat unterdessen in Frankfurt/Oder der Bundeswehr für ihren massiven Hilfseinsatz gedankt. Von Entwarnung könne dennoch längst nicht die Rede sein.

Der Glietzener Polder im nördlichen Oderbruch gleicht einer Festung. Alle Zufahrtsstraßen werden kontrolliert, die Schlafdeiche gesichert. Viele Oderbrücher sind in ihren Dörfern geblieben, um den Deich zu verteidigen.

Welche Erinnerungen haben Sie an diese Tage im Juli und August 1997? Schreiben Sie uns oder melden Sie sich unter Telefon 03346 472 oder Mail unter seelow-red@moz.de bzw. auf der Facebook-Seite Oderland Echo Seelow sowie per Post.