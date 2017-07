Maxim Kowalew kommt nach Trebatsch

artikel-ansicht/dg/0/

Trebatsch (MOZ) Am 9. September, 19 Uhr, lassen Maxim Kowalew Don Kosaken das musikalische Erbe der russischen Kosaken in der Kirche in Trebatsch wieder auferstehen. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das sakrale Programm richtet sich nach den Jahreszeiten.