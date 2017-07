Einsatzkommando Oberst Böhm

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) Vor 20 Jahren herrschte in den Oderbruchdörfern der Ausnahmezustand. In Neutrebbin hatten sich, wie auch in Altreetz, Neulewin und Altglietzen, viele Menschen zusammengefunden, um Sandsäcke zu füllen. Einige Neutrebbiner waren auch in der schicksalshaften Nacht am 30. Juli in Neuranft dabei.

Konrad Schur hatte sich bereits lange vor dem Eintreffen der ersten Flutwelle ausgerechnet, dass es kritisch wird im Oderbruch. Doch mit seinen Warnungen war der Neutrebbiner Heizungs- und Klima-Fachmann damals von den Verantwortlichen nicht ernst genommen werden. Doch wenigstens für Neutrebbin wollte der Unternehmer gut vorsorgen. In Peter Kreienborg von der Stolle GmbH fand er einen guten Partner. "Peter Kreienborg hatte damals den gesamten Enten-Schlachthof dafür bereitgestellt, dass wir dort den Sandsackfüllplatz einrichten konnten" erinnert sich Schur. Die ersten 20 000 Sandsäcke hatte er noch selbst aus vom Lager der Wasserwirtschaft in Bad Freienwalde geholt. Die Firma Werner&Sohn aus Gusow sorgte für den Kiesnachschub.

Axel Kranich, damals Wirt des "Alten Fritz" in Neutrebbin, spricht voller Respekt von den Neutrebbinern, darunter auch viele Frauen und Jugendliche, die die Sandsäcke schippten. Bald hatte sich auch eine Truppe zusammengefunden, die mit Kleintransportern die Sandsäcke zu den Gefahrenstellen, vor allem zum Bereich zwischen Zollbrücke und Hohenwutzen gebracht haben. Denn auf dem völlig durchweichten Deich durften selbst die Autos des THW nicht mehr fahren. Heute sind die damals lebenswichtigen Zufahrtswege wie die Ringstraße Zäckericker Loose übrigens wegen der Biberschäden gesperrt und Brücken der Deichzufahrten marode.

Beide Zeitzeugen sind dankbar für die Unterstützung durch die Bundeswehr. "Ohne die hätten wir es nicht geschafft", sagt Konrad Schur anerkennend. Andererseits haben die zivilen Einsatzkräfte aber auch dafür gesorgt, dass die logistischen Schwächen des Bundeswehreinsatzes kompensiert werden konnten. So wurden die Rekruten zunächst von Zivilkräften mit Getränke versorgt, als das noch nicht abgesichert war. Und die Be- und Entladung der Transporter wurde mit Gabelstaplern gemacht. "Aus Altranft wurden 1000 Paletten geholt. Sonst hätten sich die Soldaten schon beim Beladen verausgabt", so Schur. Helmut Kohl sei es zu verdanken gewesen, dass die Bundeswehr die Zufahrten zum Deich mit den so genannten "Panzerkeksen" stabilisieren konnte. Kanzler Kohl habe damals dem kommandierenden General Hans-Peter von Kirchbach grünes Licht gegeben: "Nehmen Sie sich, was Sie brauchen", hieß es. Während die Soldaten die Panzerkekse bei Zollbrücke verlegten, baute der Baumeister Veit Templin aus Neulietzegöricke dort eine Notbrücke, über die die Transporte zu den Schadstellen gelangen konnten.

Am 30. Juli sollte um 22 Uhr auch der Neutrebbiner Bereich evakuiert werden. An diesem Tag war ein größerer Bereich der Deiche bei Neuranft abgerutscht.

"Die Leute waren alle unruhig. Da bekam ich einen Anruf, dass wir dringend mit einigen Leuten nach Neuranft kommen sollten. Dort werde dringend Hilfe gebraucht. Wir sollten uns auf Oberst Böhm berufen", schildert Axel Kranich, den Beginn des "Einsatzkommandos Oberst Böhm". Rund 22 Männer starteten an diesem Abend mit einen Robur-Bus vom Alten Fritz aus nach Neuranft. Natürlich kamen sie nur bis zur Deichzufahrt. Dort wurde niemand mehr bis zur Schadstelle durchgelassen. Die Neutrebbiner beriefen sich auf die Anforderung von "Oberst Böhm". "Den kannte zwar niemand. Aber der junge Offizier, der den Abschnitt hatte, wusste auch, dass jede Hand gebraucht wurde. "Und so ließ er uns durch", erzählt Axel Kranich die Episode. Natürlich gab es keinen Oberst Böhm. Später wurde verraten, dass Norbert Böhm, Handwerksmeister aus Neutrebbin, gemeint war.

Eine der wichtigsten Aufgaben war das Bergen der Netze für die Hubschrauber. Denn die warfen die Sandsackpackungen nur noch in die Schadstelle. Zum Einsammeln der Netze war aber niemand da, auch weil es gefährlich war.

Axel Kranich und Konrad Schur zeigen auf Fotos vom 31. Juli 1997, wie die Neutrebbiner, um die 30 Jahre alt und hoch motiviert, an der Neuranfter Deichbaustelle Sandsäcke stapeln und Transportnetze einsammeln. An diesem Morgen ist die Gefahr noch sehr groß, dass der Deich bricht. Aber längst hatte die Hoffnung auf eine gelungene Verteidigung des Dammes Helfer wie Bundeswehrsoldaten beseelt.

Natürlich bangte das gesamte Dorf mit dem "Einsatzkommando" mit. "Wir wurden bei der Rückfahrt mit unserem Robur freudig empfangen. Denn das bedeutete, dass alles gut gegangen war. Bürgermeister Hans Merkel, Pfarrer Hardy Enseleit, Steinmetz Dirk Gehrke, Lothar Wesolek, Olaf Wadewitz und viele andere waren in diesen Tagen nahezu pausenlos im Einsatz. Nicht zu vergessen die vielen Frauen, die auf dem Sandsackplatz und am Backofen für die Deichverteidigung schufteten. "Denn vor allem die älteren Frauen haben Kuchen für die Einsatzkräfte am Deich gebacken", erzählt Kranich. "So eine Gemeinschaft gab es vor dem Hochwasser nicht und bald darauf ließ das auch wieder nach", schätzt Konrad Schur ein.