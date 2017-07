Ein neuer Kopf grüßt am Schiffmühler Fontanehaus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592300/

Bereits vor einem Jahr hatte Ernst-Otto Denk den Vorschlag dafür im Bauausschuss eingebracht, erklärt der Hobby-Historiker. Die Idee war abgelehnt worden. Damit wollten sich die Freunde des Fontanehauses allerdings nicht zufrieden geben. Die Idee einer Plastik wurde weiter verfolgt.

Finanziell ermöglicht werden konnte die Anschaffung durch die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH unter der Leitung von Brigitte Faber-Schmidt, die das Fontanehaus heute selbst besuchen will, wie Ernst-Otto Denk mitteilt. Ebenfalls an den Kosten beteiligt, hatte sich Kenneth Anders, Projektleiter des Oderbruch Museums Altranft. Anlass für die Neuanschaffung ist unter anderem das 2019 stattfindende Jubiläumsjahr zu Ehren Theodor Fontanes.

Eine Arbeitsgruppe sei derzeit zudem dabei, eine wissenschaftliche Arbeit zum Leben des Dichtervaters zu veröffentlichen, so Denk. Ein Manuskript wurde dem Findling Verlag bereits vorgelegt. In dem Buch sehen die Freunde des Fontanehauses eine Werbung für die Kurstadt.

Denk hat sich mittlerweile auch an Marco Büchel (Linke), Vorsitzender des Bildungsausschusses gewendet, und hofft in Vorbereitung auf das Jubiläum auf eine Zusammenarbeit mit der Stadt und der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, "denn das Fontanehaus stellt mit seinen Freunden eine der wesentlichen Säulen der Fontaneehrung dar", so Ernst-Otto Denk.

Im Garten des Fontanehauses haben die Freunde der Einrichtung zudem einen Erinnerungsstein des Dichtervaters errichten lassen. Ein passendes Objekt dafür hatten die Unterstützer in der Hohensaatener Kiesgrube gefunden. Karl-Heinz Chrobozek, Leiter der Grube, hatte den Erwerb des Steins kostenfrei ermöglicht, erklärt Ernst-Otto Denk. Der Bad Freienwalder Baubetrieb Mario Smolinski sowie der Steinmetz Klaus Laudanski sorgten dafür, dass die Buchstaben in den Granit gemeißelt wurden. Von der Stadt Bad Freienwalde wurde die Gravur finanziert, so Denk. Der Stein, so Denk, erinnere daran, dass Louis Henri Fontane seinen Lebensunterhalt noch im hohen Alter durch den Verkauf von Feldsteinen aufbesserte, haben seine Recherchen ergeben.

Zudem wurden im Garten passend zur warmen Jahreszeit vier Kübel mit Oleanderbüschen aufgestellt.