Mobile Wache rund um die Uhr besetzt

28.07.2017 06:15

Thema

" Ich bin fast am Ende meiner Kräfte "

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von " Rettung in letzter Minute ", sprach Bürgermeister Detlef-Heino Ewert, veröffentlicht in der Stadtboten-Ausgabe am 28. Juli 1997, am Tag nach dem... mehr