Bundesstraße am Bahnübergang gesperrt

Lindenberg (MOZ) In der kommenden Woche wird die Bundesstraße 246 am Bahnübergang in Lindenberg gesperrt. Darüber informiert das bauausführende Unternehmen, die BUG Verkehrsbau AG aus Berlin. Grund für die Sperrung: Es wird eine Straßenquerung in offener Bauweise errichtet. Was das bedeutet erklärt Burkhard Ahlert, Pressesprecher bei der Deutschen Bahn für Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: Die Straße wird geöffnet und ein Graben hergestellt. "In diesen werden dann Leerrohre verlegt" - "für Kabel und Leitungen", ergänzt Tobias Kasparick, Bauamtsleiter in der Gemeinde Tauche. Anschließend wird alles verfüllt und der Straßenbelag wieder hergestellt.