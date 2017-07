Beeinflusste Beeinflusser

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592307/

Bianca "Bibi" Heinicke macht eine Straßenumfrage, geht einkaufen, schminkt sich. Seit 2012 betreibt sie ihren YouTube-Kanal. Mittlerweile hat die junge Frau aus Köln 4,5 Millionen Abonnenten und oft bis zu zehn Millionen Klicks pro Video. Die Inhalte sind oft belanglos, die Hauptperson ist leicht aufgekratzt und redet ununterbrochen, die Video- Aufmachung soll amateurhaft wirken, dadurch publikumsnah. "Wichtig ist, dass man authentisch ist und eine Geschichte zu seinem Thema erzählen kann", sagt Mike Schnoor von der Digitalagentur Guts & Glory aus Düsseldorf. Das tut sie.

Man schätzt, Bibi verdient mit ihrer Netzpräsenz um die 110000 Euro pro Monat. Wie? Mit Werbung, die oft nicht als solche zu erkennen ist. Influencer-Marketing nennt sich das Konzept, Kritiker sprechen von Product-Placement, bei dem Marken geschickt platziert werden.

Und da Menschen schon immer das Bedürfnis hatten, sich in Szene zu setzen, wie der Experte für Neue Medien, Christian Stiegler, erklärt, floriert das Geschäft. Kaum ein Influencer, also Beeinflusser, spricht zwar über seinen Verdienst. Die Social-Media-Analyse-Agentur Captiv8 schätzt aber, dass erfolgreiche YouTuber mit drei bis sieben Millionen Abonnenten fast 170000 Dollar kassieren, bei Instagram oder Snapchat gibt es rund 65000 Dollar - pro Beitrag.

Fast alle großen Konzerne machen das mit. Denn die Internet-Stars verheißen den Händlern und Herstellern Zugang zu einer Zielgruppe, die für sie sonst nur noch schwer zu erreichen ist. Das sind Teenager und junge Erwachsene, die nicht fernsehen, sondern YouTube sehen. Sie lesen keine Magazine, sondern Blogs im Netz, snapchatten, facebooken und schauen sich Fotos auf Instagram an. Laut einer Studie von Bitkom gibt mehr als jeder dritte Jugendliche einen YouTube-Star als Idol an, noch vor Schauspielern und Fußballern. Dass Bibi und ihre berühmten Kolleginnen Dagi Bee, die eigentlich Dagmara Nicole Ochmanczyk heißt, und Caroline Daur wie die Mädchen von nebenan wirken, senkt die Hemmschwelle, macht sie vertrauenswürdiger - für viele werden sie so zu Vorbildern.

Und was mein Vorbild kann, das kann ich schon lange, denken sich viele Teenager, von denen tatsächlich immer mehr "YouTube-Star" als ihren Traumberuf angeben. Sich hübsch anziehen, schminken, das neueste Styling präsentieren, etwas in die Kamera sagen - fertig. Doch was einfach klingt, ist es nicht. Wer mehr als nur ein Hobby daraus machen möchte, muss täglich mehrere Stunden investieren. Nicht nur in die Inhalte, sondern auch in das Netzwerk. Der Job besteht darin, möglichst viele Menschen in den sozialen Medien dazu zu bewegen, Follower, also Anhänger, zu werden, Beiträge zu klicken, sie zu kommentieren und mit Freunden zu teilen. Je mehr das tun, desto wertvoller werden Fotos, Videos und Texte für Unternehmen, die Werbeträger für ihre Marke und ihre Produkte suchen.

Doch nicht nur Frauen werden Influencer, auch Männer holen auf. Wie etwa der Sohn des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Johannes "Joe" Laschet sieht aus wie Schauspieler Ryan Gosling und posiert in Anzügen und Krawatten. Die Outfits enthält er von Firmen, was er auch angibt. Das muss er auch, sonst drohen erhebliche Strafen. Caroline Daur soll schon abgemahnt worden sein. Es gibt Fälle, wo es zu Strafzahlungen kam. Denn oft nehmen es die Style-Ikonen nicht so genau mit der Kennzeichnung. Dass Hinweise wie "#ad", Abkürzung für Advertisement, also Anzeige, oder "#sponsored by", "#powered by" nicht ausreichen, darauf weist der Leitfaden der Medienanstalten hin. Dort wird empfohlen, Beiträge mit den Worten "Anzeige" oder "Werbung" zu kennzeichnen. Und sie sollten am Anfang stehen und nicht versteckt sein.