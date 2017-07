Historische Gräber und sanierte Trauerhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Um den Weißenspringer Friedhof zu finden, bedarf es genauer Ortskenntnisse. Gut versteckt befindet er sich hinter der Dorfstraße direkt am Waldrand gelegen. Und auch wer den Friedhof gefunden hat, kann noch vieles darauf entdecken. Neben etwa 25 gepflegten Gräbern und den beiden Trauerhallen, von der eine nur noch sporadisch als Geräteschuppen benutzt wird, stehen im hinteren Bereich drei historische Grabsteine. Diese schienen fast vergessen, ehe sie vor kurzem von Groß Lindower Bürgern freigeräumt wurden.

Einer der Engagierten ist Michael Köckritz. "Wir haben unsere Bürgeriniative beziehungsweise Interessengemeinschaft vor zwei Jahren gegründet. Damals wollten die Gemeindevertreter zwei der noch drei vorhandenen Friedhöfe in Groß Lindow schließen, nämlich in Schlaubehammer und Weißenspring. Als Grund wurde aufgeführt, dass sich der Betrieb nicht mehr lohnen würde, da nur ein bis zwei Bestattungen pro Jahr hier stattfinden würden. Daraufhin gab es einen Aufschrei in der Bevölkerung. Wir haben dann Unterschriften und Argumente für den Fortbestand der Friedhöfe gesammelt und letztendlich die Abgeordneten überzeugt", berichtet der Revierförster.

Für ihn seien die Friedhöfe wichtige Bestandteile der Ortsteile und historisch gewachsen. "Jeder der hier wohnt, sollte auch an diesem Ort seine letzte Ruhe finden. Der damalige Bürgermeister Peter Schlatter war auf unserer Seite, meinte aber auch zu Recht, dass sich keiner um die Pflege kümmern würde. Dies hat dann den Ausschlag gegeben, dass wir selbst Verantwortung übernommen und mit angepackt haben", blickt Köckritz zurück.

Beispielsweise habe die Trauerhalle in Schlaubehammer fast wie eine Ruine ausgesehen. Mit Unterstützung der Gemeinde wurde diese von außen saniert. "Auch beim Frühjahrs- und Herbstputz waren zehn bis fünfzehn Freiwillige dabei. Diese Gruppe hat sich gefestigt und mittlerweile treffen wir uns immer am letzten Sonntag im Monat, um auch andere Dinge zu besprechen, die in Weißenspring anliegen."

Zudem wurden Spenden in Höhe von knapp 1500 Euro gesammelt. Das Geld wurde für die Sanierung der Trauerhalle, eine massive Holzbank sowie für verschiedene Pflanzen verwendet. "Außerdem haben wir mit der Amtsverwaltung abgesprochen, dass Grabsteine, für die nicht mehr gezahlt wird, an einer gemeinsamen Stelle neben der Trauerhalle verbleiben können - als Lapidarium", berichtet der Groß Lindower. Als nächstes Projekt soll noch in diesem Jahr auf der rechten Seite des Friedhofs, der direkt an der Straße zum Helenesee liegt, ein Findling platziert werden. "Diese Aktion wird gesponsert, außerdem soll eine Eisentafel mit einem nachdenklichen Spruch darauf aufgestellt werden."

Inschriften gibt es auch auf den drei historischen Grabsteinen, die sich auf dem Friedhof in Weißenspring befinden. Diese wurden 1985 sogar in einer Abschlussarbeit der Museologie an einer Leipziger Fachschule beschrieben. Demnach stammen die Grabsteine aus dem frühen 19. Jahrhundert und bestehen aus Sandstein, gestaltet sind sie in klassizistischer Form. Zwei weitere Grabsteine befinden sich zudem noch hinter dem Friedhof. "Neben den Namen und Daten sind auch häufig die Berufe der Verstorbenen auf die Steine eingraviert. Ich bin kein Friedhofs-Experte, sondern interessiere mich einfach für die Orts- und Regionalgeschichte. Und diese ist auf Friedhöfen gut zu sehen", erklärt Köckritz sein Hobby.

Er berichtet, dass der vierte Friedhof in der Gemeinde, der sich im einstigen Unterlindow bis in die DDR hinein auf dem Platz der Jugend gegenüber der Kita befand, nicht mehr existiert. Sein Wunsch ist es, dass die drei Grabsteine in Weißenspring in die Denkmalliste aufgenommen werden. Demnächst wollen Michael Köckritz und seine Mitstreiter einen kleinen Weg zu den historischen Grabsteinen einrichten, auch das Aufstellen einer Infotafel ist geplant.