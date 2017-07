Wriezener besuchen Fernost

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Der letzte Besuch ist noch gar nicht lange her, da geht es schon um die Planungen für den nächsten Besuch. Am 1. Oktober wird eine Delegation der Stadt Wriezen um Bürgermeister Uwe Siebert in die japanische Partnerstadt Hachioji reisen.

Dieses Erlebnis muss in Wriezen und dem rund 9000 Kilometer weit entfernten Hachioji, der japanischen Partnerstadt Wriezens, erst einmal sacken. Denn nicht alle Tage begegnen Vertreter der Oderbruchstadt ihren Freunden aus Fernost. "Ich musste danach erst einmal ein bisschen herunter fahren", sagt der Japan-Beauftragte Nils Nestler.

Dabei ist der nächste Clou schon geplant. Am ersten Oktober wird eine Delegation aus Wriezen in Hachioji erwartet. "So wie es aussieht werden Bürgermeister Siebert, der Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor und ich nach Hachioji fliegen", sagt Nils Nestler. Anlass für den bereits in drei Monaten anstehenden Besuch ist das hundertjährige Stadtjubiläum der 600 000-Einwohner-Metropole nahe Tokyo.

Für Nils Nestler wird es der zweite Besuch sein. An seinen ersten im Jahr 2009 kann er sich noch gut erinnern. Am besten in Erinnerung geblieben ist ihm der Gegensatz zwischen Moderne und Tradition. "Wenn man durch einen Park ging, sah man dort sehr viele traditionelle Bauten und Zeremonien", so der 34-Jährige. "Und wenn man aus dem Park heraustrat, stand man plötzlich wieder inmitten von High-Tech-Bauten. Das war schon beeindruckend."

Ebenfalls im Gedächtnis hängen geblieben ist ihm die Freundlichkeit der Leute, die ihm auch bei dem Besuch vor rund zwei Wochen wieder auffiel. "Damals waren wir in Gastfamilien untergebracht", erzählt Nils Nestler. Ein Umstand, der es ihm ermöglichte das Leben der Japaner näher kennenzulernen. Beim kommenden Besuch wird die Unterbringung aber wohl etwas formeller ausfallen, vermutet Nestler. Immerhin gehe es um Feierlichkeiten zum hundertjährigen Stadtjubiläum. "Dazu wird Hachioji auch Vertreter aus seinen anderen vier Partnerstädten begrüßen", sagt der Japan-Beauftragte. Unter anderem wird ein Denkmal der beiden Städte verbindenden Person zu sehen sein: dem Arzt Nobutsugu Koyenuma.

Die Oderbruchstadt gedenkt dem in Wriezen verstorbenen Mediziner jährlich an seinem Todestag, am 8. März. Koyenuma wird wegen seines ärztlichen Einsatzes in seiner Geburtsstadt Hachioji verehrt. Der medizinische Wissenschaftler leitete zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Wriezener Rathaus die Typhusstation, erkrankte allerdings selbst daran und verstarb. Vor einigen Jahren wurde sein Erbe insbesondere durch die Schulen Hachiojis und Wriezens aufgenommen und wird seitdem über verschiedene Projekte, unter anderem als Schüleraustausch, gepflegt.

Zudem kümmert ein Freundeskreis aus Hachioji das Erbe Koyenumas. Auch Vertreter des Freundeskreises hatten sich Anfang Juli von der Aufarbeitung Koyenumas Erbe überzeugt.

Von dem Besuch der Delegation um Hachiojis Bürgermeister Takayuki Ishimori, dem japanischen Botschafter Takeshi Yagi und dem eben genannten Freundeskreis ist jetzt ein dreiseitiger Brief ins Wriezener Rathaus geflattert. "Der kam von Natsuko Matsuo, der Nichte Koyenumas", sagt Nils Nestler. "Übersetzt haben wir ihn noch nicht", sagt er. Das soll aber in den kommenden Wochen passieren. Auch die Freundschaftvereinbarung, den beide Bürgermeister am 10. Juli unterschrieben haben, soll auf der städtischen Internetseite veröffentlicht werden.

"Durch die Urlaubszeit verschiebt sich die Nachbereitung zurzeit ein bisschen", sagt Nils Nestler. Die Japaner seien dahingehend meist etwas schneller. Aber sie haben nun auch ihr Stadtjubiläum vorzubereiten.