Urlaubsgefahr Leberentzündung

Beeskow/Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch wenn es sich im Kreis Oder-Spree um Einzelfälle handelt: Die Zahl der gemeldeten Hepatitiserkrankungen liegt in diesem Jahr etwas höher als in den Vorjahren. Bis zum heutigen Welt-Hepatitis-Tag verzeichnet das Gesundheitsamt vier gemeldete neue Hepatitisfälle. Je zwei entfallen auf den Virustyp B und zwei auf den Virustyp C. In den Vorjahren gab es zwischen Oder und Spree jeweils nur einen gemeldeten Fall der durch Viren hervorgerufenen Leberentzündung.

Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass der Anstieg der Statistik auch mit der Ankunft von Flüchtlingen zu tun hat, die aus Herkunftsländern stammen, in denen Hepatitis weiter verbreitet ist als in Deutschland. Eine Studie aus Sachsen zeige, dass die Quote der Hepatitis-B-Träger unter Asylsuchenden mit 2,5 Prozent höher ausfalle als die bei der deutschen Allgemeinbevölkerung (0,3 Prozent). "Ich denke, dass in Brandenburg von einer vergleichbaren Quotenverteilung auszugehen ist," teilt die Sachgebietsleiterin Hygiene im Gesundheitsamt, Ines Schmidt, mit. Dennoch sei aufgrund der geringen Gesamtzahl der Neuinfektionen "keine neue Situation" durch die Flüchtlinge entstanden.

Im Eisenhüttenstädter Krankenhaus wurden auch schon Patienten mit Hepatitis behandelt. Aber beispielsweise Hepatitis A, die durch Schmierinfektionen übertragen werden kann, komme sehr, sehr selten vor, bestätigt Dr. Margret Seewald, Fachärztin für Mikrobiologie und im im Städtischen Krankenhaus für die Hygiene zuständig. Sollte der Virus bei einem Patienten nachgewiesen werden, dann werde dieser in der Akutphase räumlich isoliert und habe seine eigene Toilette. Bei Hepatitis B und C, deren Erreger durch Blut oder andere Körpersekrete übertragen werden, sei eine räumliche Isolation nicht notwendig, aber natürlich die Einhaltung der hygienischen Regeln - wie Händedesinfektion. Risikogruppen sind hier beispielsweise Drogenabhängige, die ihre Spritzen austauschen.

Hier und da verlaufe die Krankheit auch schwer. Sie könne in Einzelfällen sogar tödlich enden, sei aber generell behandelbar, betont die Expertin. Viel häufiger gebe es Fälle, wo im Eisenhüttenstädter Krankenhaus Patienten untersucht werden, bei denen festgestellt wird, dass sie bereits eine Hepatitis hatten. Sollte die Krankheit chronisch werden, seien unbehandelt Spätfolgen wie Leberkrebs möglich.

Laut Dr. Seewald sind Impfungen gegen Hepatitis A und B möglich. Für den Typ C gibt es noch keine Schutzimpfung. Um Infektionen vorzubeugen, rät das Gesundheitsamt bestimmten Berufsgruppen zu Schutzimpfungen. Die sind auch für Otto Normalverbraucher sinnvoll, vor allem wenn man seinen Urlaub in bestimmten Risikoländern am Mittelmeer, in Osteuropa und in den Tropen verbringt. Denn beispielsweise Hepatitis A wird vor allem durch verunreinigte Lebensmittel oder kontaminiertes Trinkwasser übertragen. Auch für Kinder wird die Impfung empfohlen. Allerdings gibt es in Deutschland keine Impfpflicht.