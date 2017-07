Klappern für den Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem es die Störche in den vergangenen Jahren wetterbedingt schwer hatten, hofft Holger Westenberger 2017 auf mehr Bruterfolge. "Bis jetzt zeichnet sich ein besseres Ergebnis ab. Durchschnittlich 2,3 Jungvögel pro Elternpaar könnten durchkommen", schätzt der 52-Jährige. 2016 hatten im Altkreis Fürstenwalde 18 Brutpaare 30 Jungtiere hervorgebracht. Das ergibt einen Durchschnitt von 1,6. Für verlässliche Zahlen ist es aber noch zu früh. Der Rauener, der als ehrenamtlicher Weißstorchenbeauftragter des Nabu die etwa 30 Horste im Gebiet betreut, hat momentan alle Hände voll zu tun. Vor Ort sammelt er Daten darüber, ob und wann Störche angekommen sind, ob sie brüten und wie viele Jungtiere geschlüpft sind.

Anders als in 2016, wo es früh viel regnete, machen die jetzigen Wetterkapriolen den Jungstörchen nicht mehr so viel aus, erklärt Lutz Ittermann von der Naturschutzbehörde in Beeskow. "Sie tragen nun schon ihr Großgefieder, da perlt das Wasser ab." Gefährlicher sei so ein Dauerregen eher zwischen Mitte Mai und Mitte Juni, wenn der Nachwuchs gerade geschlüpft sei. Dann könnten sie sich mit Pilzen infizieren oder unterkühlen.

Das größere Problem sei allerdings die Nahrungssuche, denn Störche finden Mäuse und Insekten nur im kurzen Gras oder in Stoppelfeldern. "Früher wurden die landwirtschaftlichen Flächen nach und nach abgeerntet. So hatten die Vögel immer Nachschub. Das passiert heute innerhalb von wenigen Tagen. Dadurch gibt es kurzzeitig ein Überangebot, dann einen Engpass", so Ittermann. "Zudem haben wir gerade das dritte mäusearme Jahr in Folge", sagt Torsten Langgemach von der Vogelschutzwarte Brandenburg. Trotz leichten Rückgangs beim Nachwuchs sei die Zahl der Störche im Landkreis in etwa gleichgeblieben, da es wesentlich weniger Stromopfer gab. Zweieinhalb Jungstörche pro Brutpaar sind notwendig, damit der Arterhalt gesichert sei, erklärt Lutz Ittermann.

Damit der Nachwuchs im August die weite Reise nach Afrika schafft, unternehmen viele Jungvögel jetzt die ersten Flugversuche. Die beiden Jungstörche, die im Horst neben der Spreenhagener Amtsverwaltung aufwachsen, machen aber noch keine Anstalten zu fliegen. Zwar mühen sich die Eltern redlich, sie zu überzeugen, bisher hat es aber nur für üppiges Flügelschlagen gereicht. Dabei stellen sich die Altstörche durchaus geschickt an. Sie setzen sich auf das Dach des Verwaltungsgebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zum Nest und heben klappernd zum Lockruf an. Ganz ähnlich ist der Entwicklungsstand der drei Jungstörche in Hartmannsdorf nahe der Lindenallee. Sie heben zuweilen schon bis zu ein paar Meter über dem Horst ab. Offenbar fehlt nur noch das letzte Quäntchen Mut für die erste Flugrunde über den Spreewiesen.

Kein Liebesglück hatte in diesem Jahr der Storch gegenüber von Hans-Jörg Schulzes Wohnhaus in der Neu Zittauer Geschwister-Scholl-Straße. Nach der Ankunft des Vogels im April war Schulz fest davon ausgegangen, dass ein Weibchen bald folgen würde. Es kam aber nie, berichtet der langjährige Storchenbeobachter, der so etwas noch nie erlebt hat.

Dagegen haben die Falkenberger Störche mit ihrem dreifachen Nachwuchs längst keinen Platz mehr im Nest. Deshalb sind die Altvögel auf das Hausdach von Katrin Buchholz umgesiedelt. Auch die umliegenden Dächer werden in Beschlag genommen. Mit lautem Klappern halten sie Kontakt zu den Jungen. "Letzte Woche ist der erste ausgeflogen, am Donnerstag haben gleich zwei das Nest verlassen", erzählt Katrin Buchholz, die seit acht Jahren in Falkenberg und somit auch jeden Sommer mit den Störchen lebt. "Das macht mir großen Spaß, die Vögel zu beobachten. Besonders putzig sind die tolpatschigen ersten Flugversuche, wobei auch schon mal die Landung auf dem Horst verpatzt wird", sagt die 46-Jährige.

In Schöneiche hofft man indes auf das nächste Frühjahr. "In diesem Jahr waren zwar ein paar Störche da, sie sind aber nicht geblieben", sagt Naturschützer Wolfgang Cajar. Es habe einfach zu wenig Futter gegeben. An der Vorbereitung des Horstes auf dem alten Brennerei-Schornstein neben der Kulturgießerei liegt es jedenfalls nicht. Dieser werde jedes Jahr zusammen mit der Feuerwehr für die Störche herausgeputzt. Unter anderem wird Raps und anderes von den rotschnäbligen Tieren mitgebrachtes Saatgut, das im Horst nach oben wächst, beseitigt.