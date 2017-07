Neues Auto mit mehr Technik

artikel-ansicht/dg/0/

Jacobsdorf (MOZ) Die Jacobsdorfer Feuerwehrleute haben vorzeitig ihr neues Einsatzfahrzeug bekommen. "Wir freuen uns sehr. Seit 2016 ist es versprochen, dann war der Übergabetermin erst für Ende Dezember anvisiert", sagte Wehrleiter Holger Wenzel. Am vergangenen Freitag wurde das Hilfsleistungsfahrzeug (HLF 20), das mit allen Extras 360 700 Euro gekostet hat, von der Firma Rosenbauer aus Luckenwalde abgeholt. Das Fahrzeug muss jetzt für Einsätze vorbereitet werden. Der Tank wurde mit 2000 Liter Wasser befüllt. Das alte hatte lediglich 600 Liter an Bord. Zudem ist das Fahrzeug mit Funk und viel Technik ausgerüstet. Sprungretter, eine hohen Plattform und ein leistungsstärkeres Rettungsgerät werden besonders für Einsätze bei Verkehrsunfällen auf der Autobahn gebraucht, die immer mehr werden. In diesem Jahr rückten die Jacobsdorfer schon zu 14 schweren Unfällen aus.