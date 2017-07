Großsegler nehmen Kurs auf die Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Stettin (MOZ) Eine der größten Renn-Veranstaltungen für Großsegelschiffe - die internationale "Tall Ships Races" - wird ihr Finale in der kommenden Woche in der polnischen Hafenstadt Stettin auf der dort mehr als 100 Meter breiten Oder erleben. Vom 5. bis zum 8. August werden dazu Hunderttausende Besucher erwartet.

Mehr als 70 Großsegler, die am 30. Juni im schwedischen Halmstad gestartet waren und ihren Weg durch das Kattegatt in die Ostsee nahmen, befinden sich an diesem Wochenende im litauischen Klaipeda (Memel). Von dort werden sie laut dem auf die Ostsee-Region spezialisierten Reiseveranstalter Travel-Netto ab Dienstag Kurs auf Stettin nehmen.

Den musikalischen Empfang an der Oder bereitet ihnen am Abend des 5. August der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli. Zwar sind die Sitzplätze für das Konzert ausgebucht, aber bis zu einer halben Million Menschen können das Konzert bei freiem Eintritt an den Hakenterrassen (Waly Chrobrego) live miterleben. Abgeschlossen wird das Konzert mit einem großen Feuerwerk - ein Vorgeschmack auf das Pyromagic-Festival, das am 11. und 12. August ebenfalls in Stettin stattfinden wird.

Die Hafenstadt an der Oder ist bereits zum dritten Mal Gastgeber für das Finale der internationalen Regatta. Das Zentrum zwischen Hakenterrasse und Altstadt wird sich dazu für fünf Tage in einen großen Festplatz verwandeln.

Bei der Einfahrt wird unter anderem das russische Segelschulschiff Kruzenshtern zu sehen sein. Der Viermaster wurde 1920 in Deutschland gebaut und kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Teil der Reparationsleistungen in die Sowjetunion. Das Schiff diente unter anderem als Kulisse für den Filmklassiker "Große Freiheit Nr. 7" mit Hans Albers.

Für exotisches Flair sorgen der brasilianische Dreimaster Cisne Branco und die Shabab Oman II, die im Dienst der Königlichen Marine des Omans steht.

An den Hakenterrassen und im Hafen von Stettin werden die Großsegler ankern. Besucher können bis zum 8. August an Deck gehen und mit einigen Schiffen auch eine kleine Rundfahrt auf der Oder unternehmen.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist der große Umzug der Schiffsbesatzungen, der am Sonntag, dem 6. August, um 16 Uhr an den Hakenterrassen startet und quer durch die Stadt zum Sommertheater führt. An ihm werden sich bis zu 2500 meist junge Leute aus allen Teilen der Welt in ihren Uniformen beteiligen.

Erwartet werden auch einige Stars der polnischen Casting-Show "The Voice of Poland" sowie die international bekannte Sängerin Kayah. Lateinamerikanisches Flair verbreitet das Samba-Festival auf der Oderinsel Lastownia (Lastadie). Maritimen Themen widmet sich auch das Festival der Sandskulpturen. Gerichte aus aller Welt werden beim Festival der Food-Trucks kredenzt.

Wer durchhält, kann am 8. August ab vier Uhr früh die Ausfahrt der Großsegler verfolgen. Am frühen Nachmittag werden diese das Seebad Swinemünde und kurz darauf Misdroy erreichen - eine Gelegenheit für die Feriengäste dort, die Großsegler live zu erleben.

Ausführliche Informationen: www.tallships.szczecin.eu