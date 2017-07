Wasserverband prüft Schadenersatz

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Für den Wasserverband Strausberg-Erkner ist der starke unsachgemäße Zustrom von Regenwasser in die Abwasserkanalisation die Ursache für die Schäden in der Kleingartenanlage Annafließ. Ansprüche auf Schadenersatz würden geprüft, sagte der technische Vorstand zu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592317/

Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat Verständnis für den Ärger der Kleingärtner in der Anlage Annafließ über die Schäden nach den Starkregen Ende Mai und Ende Juni geäußert. So hatte unter anderem die Strausbergerin Sandra Lobbes ihre ganze Gemüseernte eingebüßt. Am vergangenen Wochenende konnte erneuter Schaden nur verhindert werden, indem die Kleingärtner Palisaden und einen Sandsackwall um den Abwasserschacht bauten, aus dem ihre Gärten überflutet wurden.

Auf Nachfrage der MOZ teilte der technische Vorstand André Bähler am Donnerstag mit: "Die Lage in der Kleingartenanlage Annafließ ist uns bekannt, den Ärger der Betroffenen können wir verstehen." Nicht so viel Verständnis äußert André Bähler darüber, dass die Betroffenen nun die Öffentlichkeit suchen und sich so lautstark beschweren: "Dass dieser Sachverhalt keine Besonderheit in den betroffenen Gebieten darstellt, dürfte jedem aufgefallen sein." In der Tat handelte es sich bei dem Umweltschaden am vergangenen Wochenende ja bereits um den dritten Schadensfall in diesem Jahr.

Als Schuldigen hat der Wasserverband neben den wolkenbruchartigen Regenfällen den verstärkten unsachgemäßen Zufluss von Regenwasser in die Abwasserkanalisation ausgemacht. "Die außergewöhnlich starken Regenfälle am 29./30. Juni sowie im Juli 2017 haben aufgrund des hohen Anteils an Regenwassereinleitung ins Schmutzwassersystem in den höher liegenden Netzteilen in Strausberg zur Überlastung unserer Schmutzwasserableitung geführt", schreibt Bähler, "für derartige Regenspenden sind die Schmutzwasserentwässerungssysteme nicht ausgelegt. Die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser gehört zu den Aufgaben der Städte und Gemeinden. Diese Aufgabe ist ausdrücklich nicht an den Wasserverband Strausberg-Erkner übertragen worden."

Der technische Vorstand deutet eher an, dass die Schäden auch größer hätten ausfallen können: "Die Arbeit unserer Mitarbeiter rund um die Uhr und der gute Zustand der Anlagen zur Schmutzwasserentsorgung, hat trotz der angespannten Wetterlage im Verbandsgebiet lediglich zu einer sehr überschaubaren Anzahl von Schadensfällen geführt." Er sei mit dem Vorstand des Kleingartenvereins im Gespräch, schreibt André Bähler und betont: "Obwohl die Ursache nicht durch den Wasserverband Strausberg-Erkner zu vertreten ist." Und der technische Vorstand versichert: "Der WSE arbeitet an einer langfristigen Verbesserung der Situation."

Wie diese langfristige Verbesserung der Situation aussehen könnte, erörterte der Vorsteher im Gespräch mit der Redaktion. So führe eine technische Aufrüstung der Pumpstation zwischen Ruhlsdorfer und Rehfelder Straße, die die Regen- und Schmutzwassermassen nicht aufnehmen kann, nicht zum Ziel: "Die Kapazität der Abwasserdruckleitung, in die sie hineinpumpt, reicht dafür nicht, die ist ausgelastet. Das heißt, ich würde den Druck zwar erhöhen, hätte aber nur riesige Druckverluste und würde nicht spürbar mehr Wasser und Abwasser abfließen lassen." André Bähler sieht vielmehr eine durchgreifende Entlastung des Schmutzwassersystems vom Regenwasser als Lösung des Problems.Es fließe bei Starkregen einfach zu viel Oberflächenwasser durch die Kanaldeckel in die Schächte der Abwasserkanalisation und durch die Rohre mit ab. Außerdem schließt er nicht aus, dass Grundstückseigentümer sich ihres Regenwassers durch illegale Einleitung in den Abwasserkanal entledigen. Eine städtische Regenwasserkanalisation sieht der Wasserverbandsvorstand gar nicht als erstrebenswert an: "Das Wasser sollte vielmehr dort versickern, wo es anfällt, also auf den Grundstücken." Die seien bei kleinteiligen Einfamilienhaussiedlungen eben meist sehr stark versiegelt. Nicht nur die Kommunen müssten auf die Versickerung auf den Grundstücken dringen, auch die Straßenbaulastträger seien gefordert, das abfließende Regenwasser in Rigolen dem Boden zuzuführen. Nebenher bemerkt André Bähler, dass dies auch gut für den Pegelstand hiesiger Gewässer wäre.

Auf Schadensersatz der Gartenbesitzer angesprochen, sagt André Bähler: "Das läuft wie mit allen anderen Schadensfällen auch: Wenn die Kleingärtner ihre Schäden auflisten, die Ursache möglichst belegen, und sie bei uns anmelden, werden wir sie prüfen und im Rahmen der Möglichkeiten regulieren."