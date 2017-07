Abwassergebühr soll sinken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592318/

Die wirtschaftliche Lage im Verband ist gut, ja sogar besser, als erwartet: Im vorigen Jahr hat der kommunale Zweckverband, zu dem neben der Stadt Seelow elf Gemeinden aus den Ämtern Seelow-Land, Golzow und Lebus gehören, vor allem im Abwasserbereich mehr eingenommen. Das Jahresergebnis 2016, also der Gewinn nach Steuern, belief sich auf 422 000 statt der geplanten 212 000 Euro. Das hat Verbandsvorsteher Gerhard Schulze den Vertretern der Gemeinden in der jüngsten Beratung der Verbandsversammlung dargelegt.

Das Gros des Gewinns kommt mit 402 000 Euro aus dem Abwasserbereich. Hier zahle sich die Investition in weitere Anschlüsse ans Kanalnetz, vor allem in Podelzig aus, legte der WAZ-Vorsteher dar.

Der Vorjahresgewinn soll mit Verlusten aus Jahren zuvor verrechnet werden. Doch angesichts der anhaltend guten Wirtschaftslage, die auch der Senkung der Zins- und Tilgungslast des Verbandes zu verdanken ist, und die für 2017 erneut einen Gewinn erwarten lässt, stellt Schulze eine Entlastung der Gebührenzahler in Aussicht: "Die Kalkulation für 2018 und 2019 hat ergeben, dass wir die Gebühr für die zentrale Abwasserentsorgung voraussichtlich um 25 Cent je Kubikmeter, auf 5,15 Euro senken können", sagt Gerhard Schulze.

Betroffen wären rund 11 500 Kunden im Verbandsgebiet. Es wäre die zweite Gebührensenkung binnen zwei Jahren. Denn bereits zum 1. Januar 2016 hatte der Seelower Wasserverband die Abwassergebühr auf 5,40 Euro je Kubikmeter gesenkt. Und für die Zukunft hält der Verbandsvorsteher sogar noch weitere Gebührensenkungen für denkbar.

Parallel dazu will der Verband im Abwasserbereich weiter investieren. Den Abgeordneten der WAZ-Mitgliedsgemeinden aus dem Amtsbereich Seelow-Land liegen derzeit die Eckpunkte des Entwurfs zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vor. Bis Anfang September sind Stellungnahmen dazu möglich.

Das Konzept sieht in den kommenden fünf Jahren bis 2023 Investitionen in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro vor. Das größte Vorhaben ist der Anschluss von Rathstock an die neue Abwasser-Druckleitung von Podelzig zum Manschnower Klärwerk. Schulze rechnet für 2021 damit. Zuvor sollen weitere Teile von Podelzig noch angeschlossen werden, speziell im Kreuzweg, im Unterdorf und im Grünen Weg. Im Unterdorf habe es so viel Zuzug gegeben, dass sich die Erschließung für den Verband lohne, erklärt der WAZ-Vorsteher. Für den Ortsteil Klessin würde sich eine Erschließung indes nicht wirtschaftlich darstellen lassen, ergänzt er.

Weitere Investitionen sind in der Stadt Seelow vorgesehen. Höchste Priorität habe der Kanalbau im Lindenweg, sagt Gerhard Schulze. Die alte Leitung aus DDR-Zeiten, die dort liegt, sei ein Sanierungsfall. Sie soll im kommenden Jahr im Zuge des geplanten Straßenausbaus erneuert werden.

Im Zuge des geplanten Ausbaus der Küstriner Straße sollen auf einem 370 Meter langen Teilstück zudem der Schmutz- und Regenwasserkanal getrennt werden. Und im Haselnuss- und Mirabellenweg in der so genannten Handwerkersiedlung soll das Kanalnetz erweitert und sollen weitere Eigenheime angeschlossen werden.

Auf die gute Entwicklung des Seelower Zweckverbandes ist Gerhard Schulze auch angesichts des seit 2001 anhaltenden Abwärtstrends in der Bevölkerungsentwicklung stolz. Damals lebten im WAZ-Einzugsbereich rund 20 000 Menschen. Heute sind es nur noch rund 16 500.

Deshalb sehen die Vertreter der Mitgliedsgemeinden mittelfristig Handlungsbedarf. Sie haben die "Fühler" zum Nachbarverband, dem ZVWA in Fürstenwalde, ausgestreckt. Bis Ende September sollen in beiden Verbänden Grundsatzbeschlüsse zur Fusion gefasst werden. Im Unterschied zum ZVWA spielt die Altanschließer-Problematik im Seelower Verband keine Rolle.