Absturzsichere Schulfenster am OSZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gut vier Wochen nachdem im Haus C am OSZ ein Fenster auf eine Schülerin stürzte, lässt die Stadt die Sicherheitsmängel nun durch eine Fachfirma beseitigen. Ein Teil der Flügelfenster erhält stabile Sicherheitsbegrenzer. Die anderen lassen sich künftig erst gar nicht mehr öffnen.

Blick ins gesperrte Haus C: Eines der unteren Fenster verletzte Ende Juni eine Schülerin mitten im Unterricht an der Schulter.

"Ab 30. Juni 2017 findet in diesem Haus kein Unterricht statt", so steht es auf einem handgeschriebenen Zettel, angebracht am Eingang zum Haus C des Oberstufenzentrums. Mal abgesehen davon, dass ohnehin Sommerferien sind, lädt das Schulhaus auch sonst nicht unbedingt zum Betreten ein. Putz und Farbe bröckeln von der schmutzigen Fassade. Vor allem die Fenster sehen aus, als hätten sie ihre besten Tage längst hinter sich.

Das haben sie tatsächlich. Zu DDR-Zeiten und noch bis 2005 befand sich hier die Sprachheilschule, eine Förderschule mit Hort, in der sprachauffällige Kinder aus dem Bezirk und später der Region unterrichtet wurden. Mittlerweile gehört das Gebäude zum OSZ-Campus - ist jedoch seit vier Wochen gesperrt.

Der Grund dafür ist ein Unfall vom 28. Juni. Mitten im Unterricht einer Berufsfachschulklasse Soziales klappte eines der unteren Flügelfenster auf und traf eine Schülerin an der Schulter, die daraufhin vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Bei einer Begehung zwei Tage später hatten das Schulverwaltungsamt und die Unfallkasse "Manipulationen an einer der Fensterschienen" als Unfallursache ausgemacht. Dass die Führungsschienen überhaupt ausgehebelt werden können, wertet die Stadt nunmehr als Sicherheitsmangel und hat - nach Überprüfung aller Fenster durch eine Fachfirma - vor wenigen Tagen einen Reparaturauftrag ausgelöst. Denn, so Sabine Wunderlich vom Zentralen Immobilienmanagement (ZIM) der Stadt: "Es muss verhindert werden, dass der Fensterflügel auf das Fensterbrett fallen kann".

Ein Teil der mehr als 80 betroffenen Klappfenster wird deshalb in den Sommerferien mit stabilen Öffnungsbegrenzern ausgestattet. Sie lassen sich damit nur noch bis zu einem bestimmten Winkel öffnen, um auch künftig die Möglichkeit zu haben, den Raum zu belüften. Die restlichen der betroffenen Fenster werden fest verriegelt. Diskutiert worden sei auch der Mechanismus der oberen Fensterflügel, so Sabine Wunderlich, da diese auf Kopfhöhe öffnen. Auch dort sollen nun einige Begrenzer zur Sicherheit anmontiert werden.

Die Kosten für die eingebaute Absturzsicherung liegen laut ZIM bei gut 4 700 Euro. Die Arbeiten haben zwar noch nicht begonnen, sollen aber bis zum Schuljahresbeginn Anfang September abgeschlossen sein. Denn noch werden die Räume in Haus C gebraucht. Erst wenn wie geplant das zurzeit leerstehende Haus E, die frühere Halbleiterwerks-Berufsschule, saniert ist, soll auch das Haus C an der Puschkinstraße für immer schließen.