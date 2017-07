Aus nach 145 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Und wieder hat ein Geschäft in Bad Freienwalde geschlossen. Noch dazu eins mit Tradition - die Fleischerei Gärtner. Seit 15. Juli sind die Jalousien am Laden in der Wriezener Straße 93 heruntergelassen. Nach 145 Jahren endet die Geschichte des Bad Freienwalder Familienbetriebs.

"Ich habe 55 Jahre im Laden gestanden. Ich bin hier sozusagen groß geworden", erzählt Marlies Gärtner, und kämpft mit den Tränen. Es falle ihr nicht leicht, die Tatsache hinzunehmen. Jeden Morgen sei sie um 4.30 Uhr im Geschäft gewesen. Und jetzt? Jetzt sind der Laden und die Produktion geschlossen. Der gut sieben Meter lange Verkaufstresen in dem weiß gefliesten Geschäft ist leer geräumt. Die Kassen sind abgestellt, die Schneidemaschinen gesäubert. Im Nebenraum, dort wo Marlies Gärtner Frühstück und Mittagessen angeboten hat, herrscht gähnende Leere. Nur der Geruch von geräuchertem Schinken liegt noch in der Luft.

Gegründet hat das Geschäft 1875 der Urgroßvater von Marlies Gärtner, Schlächtermeister Albert Dworok. Allerdings noch in der Uchtenhagenstraße in Freienwalde. Fortgeschrieben wurde die Geschichte in Wriezen, als Fleischermeister Werner Wagner die Fleischerstochter Herta Dworok in den 1930er Jahren heiratete. Am 1. April 1935 eröffnete in Wriezen das neue Geschäft ihrer Eltern. "1945 wurden wir allerdings ausgebombt und mussten aus Wriezen weg", so Marlies Gärtner, nach Bad Freienwalde.

1970 übernahm ihr Mann, Arnold Gärtner, den Familiebetrieb, führte ihn bis zu seinem Tod im Jahr 2002. Seither hatte der Sohn, Fleischermeister Ulf Gärtner, das Sagen. Von einem auf den anderen Tag trug er die Verantwortung für den Betrieb. Solange noch am Geschäft an der Goethe-/Ecke Wriezener Straße geparkt werden konnte, lief vor allem das Mittagsgeschäft gut. Doch das sei lange vorbei, sagt der 45-Jährige heute und schiebt hinterher, seit die Stadt die Kunden- als Dauerparkplätze ausgewiesen habe. Von da an habe er viele Kunden verloren. Wer nicht parken könne, fahre woanders hin. In dem Falle zu den großen Märkten. Und die alte Kundschaft sterbe weg, meint Ulf Gärtner. Doch lange Zeit glaubte er, das Unternehmen halten zu können. "Mutter, und bis 2014 eine Verkäuferin, standen im Laden. Ich fuhr mit dem Verkaufswagen über die Dörfer und verdiente das Geld", berichtet Ulf Gärtner. Diese Zeit habe ihm sehr viel Freude bereitet. Die Kunden in den Dörfern seien zufrieden und dankbar gewesen. Immer wieder habe er allerdings zu hören bekommen: "Bei Euch kann man ja nicht parken." Und als die Wriezener Straße ausgebaut wurde, sei das natürlich auch im Geschäft deutlich zu spüren gewesen - weniger Kunden, weniger Umsatz.

Im Mai dieses Jahres fasste Ulf Gärtner den Entschluss, den Laden zu schließen. Investitionen hätten angestanden, zum einen in eine neue Kühlmaschine, zum anderen in ein neues Kassensystem. "Aber ich sehe hier in Bad Freienwalde für die nächsten 20 Jahre keine Perspektive mehr für mich, für uns", so Ulf Gärtner. Es gebe viele Rentner, die Arbeitslosigkeit sei mit 10,5 Prozent hoch. "Und dann haben sie uns auch noch die Tafel vor die Nase gesetzt. Die Mitarbeiter kamen sogar zu uns rein, um ihre Werbung auszulegen", schüttelt der Bad Freienwalder den Kopf. Es interessiere im Rathaus niemanden, wie es den Unternehmen in der Stadt gehe, meint er.

Künftig wird der 45-Jährige in Berlin sein Geld verdienen. Er wechselt vom Unternehmerdasein ins Angestelltenverhältnis. Er wird als Produktionsmeister in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten. "Da fahre ich im Jahr 10 000 Kilometer weniger, als ich mit dem Verkaufswagen über die Dörfer gefahren bin", sagt er.

"Die weißen Fliesen stammen noch von 1980", steht Marlies Gärtner mit traurigem Blick im Laden. "1999 haben wir noch einmal alles umgebaut." Jetzt ist der Laden geschlossen. Für immer.