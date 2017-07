artikel-ansicht/dg/0/

Senftenberg (dpa) Das Klinikum Niederlausitz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) will nach dem Keimbefall des regionalen Trinkwassernetzes seine Wasserspender auf den Stationsfluren bald wieder aufstellen. Die vor Wochen vorsorglich außer Betrieb genommenen Spender werden noch gewartet und sollen voraussichtlich in der nächsten Woche wieder verfügbar sein, wie eine Klinikumsprecherin mitteilte.