Viel gelernt beim Chaos-Rennen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592324/

Der 17-jährige Ortmann, der zuvor auf dem neuen Asphalt des 4307 Meter langen Circuit Park Zandvoort keine einzige Runde in seinem 585 PS starken Audi R8 LMS fuhr, nutzte bereits die ersten freien Trainings am Freitag, um sich mit den neuen Bedingungen der Strecke vertraut zu machen. Und das so gut, dass er im ersten Zeittraining im zweiten der drei Sektoren schnellster aller Fahrer war. "Der zweite Sektor lag mir an diesem Wochenende besonders gut. Schade, dass das Zeittraining an diesem Wochenende sehr chaotisch war. Zweimal die rote Flagge, also Unterbrechung des Zeittrainings, und einmal die gelbe auf meiner schnellen Runde, verhinderten einen Top-Ten-Platz für mich", fasste der Youngster die Geschehnisse des Zeittrainings zusammen.

Ortmann startete somit in seinem ersten Rennen von Platz vierzehn. Zunächst sollten sich die chaotischen Bedingungen auch im ersten Rennen fortführen. Die Startphase perfekt getroffen, verunfallten nach nur wenigen Kurven zwei Mitbewerber vor ihm, so dass Ortmann nur der beherzte Tritt in das Bremspedal vor einem Unfall bewahrte. "Da hatte ich mal richtig Glück. Aber auch gleichzeitig das Pech, dass ich dahinter nicht vorbeikam und mindestens fünf, sechs Mitbewerber rechts an mir vorbeifuhren. Zu allem Überfluss bekam ich dann auch noch hinten einen Stoß ab, durch den ich mich drehte und ich das Rennen als Letzter wieder aufnehmen musste", schilderte Ortmann die erste Runde. Was dann passierte, war allerdings eine Glanzleistung des sympathischen Brandenburgers, gemeinsam mit seinem Partner Frank Stippler. Die ersten vier Überholmanöver gingen auf das Konto des Youngsters und Stippler stellte nach seinen Runden den Audi mit der Startnummer fünfundzwanzig auf dem vierzehnten Platz ab.

Das zweite Rennen sollte die chaotischen Bedingungen des Zeittrainings und des ersten Rennens um ein weiteres Mal übertreffen. Stellte Stippler den Audi im Zeittraining am frühen Morgen noch unter trockenen Bedingungen auf dem zehnten Gesamtplatz ab, musste Ortmann Farbe bekennen. Denn kurz zuvor öffnete Petrus seine Pforten und es regnete wie aus den buchstäblichen Eimern. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Ortmann noch nicht eine einzige Runde bei Regen im Audi absolviert.

"Anfangs war es gar nicht so leicht, in das Rennen hineinzufinden. Aber nach drei, vier Runden spürte ich das Verhalten des Autos relativ gut und so konnte ich den Audi auf der Strecke halten. Richtig schwierig waren aber das Aquaplaning und die Gischt. Überhaupt etwas zu sehen war schon eine Herausforderung", beschrieb Ortmann die schwierigen Wetterbedingungen.

Umso größer war die Freude im Hause Ortmann, als das junge Motorsport-Talent den Audi bis auf Platz acht vorfuhr. "Auch wenn ich das Podium als bester Junior knapp verpasst habe, so habe ich wieder sehr viel gelernt und weiß nun auch, wie sich das Auto im Regen anfühlt. Also von mir aus kann es ab jetzt öfter mal regnen", sagte Mike David Ortmann mit einem Augenzwinkern und fügte hinzu, "es war zwar ein Chaosrennen, trotzdem habe ich wieder viel gelernt und wichtige Punkte für die Meisterschaft mitgenommen."

In zehn Tagen geht es für Ortmann bereits weiter. Dann steht vom 4. bis 6. August das fünfte der sieben Rennen der ADAC GT Masters auf dem Nürburgring an.