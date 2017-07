Baggern in der Sandkiste

artikel-ansicht/dg/0/

Gekommen waren Spieler aus der Uckermark und aus dem Barnim, aber auch Leute, die in der Jugend mal hier gespielt haben. "Mich freut es immer ganz besonders, wenn einige, die gar nicht mehr hier wohnen, es extra möglich machen, zu unserem Turnier zu kommen. Mehr als die Hälfte der Teams ist bereits seit mehreren Jahren dabei", erzählte Hauptorganisator Riccardo Bohn von den Angermünder Ballsportlern (ABS). Das Wetter zeigte sich bis zu den Platzierungsspielen von einer guten Seite, doch dann regnete es - gekämpft wurde bis zum Schluss.

Bei den Herren setzte sich der Eberswalder Vorjahressieger "HalliGalliDrecksauFest" durch und gewann erneut die Trophäe. Es wurde zunächst in zwei Gruppen (zwei Sätze bis 21 Punkte) gespielt. Dann folgten Überkreuzvergleiche der Erst- und Zweitplatzierten sowie Dritt- und Viertplatzierten, erst dann standen die Ansetzungen für die Platzierungsspiele fest. In einem spannenden Finale setzte sich das Team "HalliGalliDrecksauFest" mit 2:1 (11:21, 21:19, 15:13) gegen das Team "Rosi`s Blumenkinder" durch. Das Match um Rang 3 entschied "Sand im Schlüppa" gegen die "Wuchtelwutzies" mit 2:1 für sich und Platz 5 erreichten "Oli & Christian" gegen "Bananarama" mit 2:1. Die Spiele um die Plätze 7 bis 9 wurden in einer Dreier-Staffel im Modus "jeder gegen jeden" ausgespielt. Den siebten Platz sicherten sich die "Beach-Brothers". Es folgten "Die 3 ???" und "Falk & Torsten".Auch die Mix-Teams spielten in zwei Vorrundenstaffeln, allerdings wurden hier zwei Sätze bis 15 Punkte ausgetragen. Für das Halbfinale qualifizierten sich Winterspeck und Ostseekinder (A-1. und 2.) sowie Havanna Cola und ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Hier gingen beide Sätze bis 21 Punkte. Im Endspiel setzte sich das Team "Ostseekinder" in zwei Sätzen (21:12, 21:11) gegen das Team "Winterspeck" durch. Platz 3 eroberte sich "Havanna Cola", die ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ mit 21:16 und 21:17 besiegten. "Pech & Schwefel" hatte Glück gegen "Man weiß ich nicht", gewann und wurde Fünfter. Den siebten Platz belegte das Team "Schnapsdrosseln" gegen "Die Erdnuckel". Die beiden Gramzowerinnen Madeleine Zürner und Babet Zieber waren als einziges Frauenteam gestartet, weil ihre Männer arbeiten mussten. "Wir hatten trotzdem unseren Spaß, auch wenn wir platzierungsmäßig nicht so weit kamen", sagte Zürner. Um die Plätze 9 bis 11 wurde wieder im Dreier-Turnier gespielt. Den neunten Platz sicherte sich "Lui", Zehnter wurden "Freche Früchtchen" und Rang 11 ging an "Crazy Eight". Die Siegerehrung führte Bohn abschließend im großen Zelt durch und er bedankte sich bei den Sportlern für ihr Kommen und bei den Helfern für das Auf- und Abbauen.