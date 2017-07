Mit fast vier Zentnern zu Bronze

artikel-ansicht/dg/0/

Hostenbach (MOZ) Mit Eberswalder Beteiligung wurde die Deutsche Meisterschaft der Jugend im Gewichtheben ausgetragen. Die kleine saarländische Gewichthebergemeinschaft lud hierzu in das Örtchen Hostenbach ein. Wer Hostenbach im Internet sucht, wird sicher zuerst über den traditionsreichen Bergbau in dieser Region fündig. Der KSV Hostenbach verfügt aber ebenfalls über eine lange Gewichthebertradition, die nun auch durch die Austragung dieser Meisterschaften ergänzt wurde. Anlässlich des 110-jährigen Vereinsbestehens, erlebten die Teilnehmer eine sehr gut organisierte Meisterschaft, die auch die Bühne für gute Leistungen der Nachwuchsheber bot.

Durch sehr gute Leistungen im eigenen Landesverband hat sich Jannes Wendlandt als einziger Heber vom heimischen SV Motor Eberswalde für diese Meisterschaft qualifiziert. Die Disziplinen bestehen aus dem klassischen Reißen und dem Stoßen. Hier zählt nur das maximale Gewicht, welches gültig zur Hochstrecke gebracht werden muss. Jannes startete in der Gewichtsklasse bis 69 kg Körpergewicht. Im Reißen begann er bei 83 kg mit einem Fehlversuch. Der zweite Versuch mit dem gleichen Gewicht wurde dann aber gültig bewertet. Im letzten Reißversuch gelangen Jannes dann auch noch die 87 kg. Damit lag Jannes nach dem Reißen auf dem 3. Platz.

Im Stoßen fing Jannes mit 100 kg an. Nun ließ Jannes 104 kg auflegen, die er auch bewältigte. Um einen gewissen Vorsprung vor dem 4. Platz zu haben, versuchte sich Jannes an 107 kg. Auch dieses Gewicht wurde von Jannes gemeistert. Damit war mit einer Zweikampfleistung von 194 kg der 3. Platz abgesichert. Allerdings schaffte auch Johannes Janker aus dem bayrischen Roding, der vor ihm lag, alle seine Versuche und holte sich mit einer Zweikampfleistung von 198 kg und damit mit nur 4 kg Vorsprung die Silbermedaille. Der Deutsche Meistertitel ging an Ruben Hofmann vom baden-württembergischen Obrigheim mit einer Zweikampfleistung von 214 kg.

"Ein schöner Erfolg für die Sportler von Motor Eberswalde, Abteilung Gewichtheben/Kraftdreikampf", kommentierte Trainer Achim Wendlandt.