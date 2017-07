Die Mannschaft ist der Star

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592327/

Verletzungssorgen ließen die Schönower lange daran zweifeln, ob es überhaupt zu einer Medaille reichen würde. Letztendlich gab die große Ausgeglichenheit der Mannschaft den Ausschlag. Herausragend dabei aber Justus Kleinod mit 1,45 m im Hochsprung sowie Paul Richter, der an diesem Tag erstmals die 800 m unter 2:30 min lief. Am Ende konnte das Team hauchdünn mit 13 Punkten Vorsprung die begehrten Medaillen und die Siegershirts entgegennehmen.

Doch nicht nur in der Leichtathletik war dies ein außergewöhnlicher Jahrgang. Bereits im Herbst konnten die Handballer auf sich aufmerksam machen. Nach relativ kurzer Übungszeit gelang beim ersten Auftritt auf der großen Bühne ein fünfter Platz im Regionalfinale. Als nächste Disziplin stand Basketball auf dem Programm. Sowohl in der Bernauer Vorrunde als auch im Regionalfinale der Schulen aus Barnim und Uckermark ließen die Jungen nichts anbrennen und wurden ungeschlagen und ungewöhnlich souverän Turniersieger.

Der dritte Ausscheid, an denen die Schönower teilnahmen, war der im Fußball. Musste hier noch in der Vorrunde um das Weiterkommen gezittert werden, was aber mit einem zweiten Platz dann doch gelang, konnten die Jungen im Regionalfinale überzeugen. Gegen Angstgegner Zepernick gelang gleich zum Auftakt ein überzeugender 4:1-Sieg. Damit waren die Jungen erstmals für das Landesfinale qualifiziert.

Dazu trafen sich in Cottbus die sechs besten Grundschulmannschaften aus ganz Brandenburg. Da konnte das Team nicht in stärkster Besetzung antreten, fand doch am selben Tag das Regionalfinale der Leichtathleten statt. Und es liegt in der Natur der Sache, dass einige der Fußballer auch gute Leichtathleten sind. Entscheiden, wo wer mitmachen wollte, durften sie natürlich selbst. Dennoch, der Spagat gelang, ein achtbares Abschneiden mit einem vierten Platz in Cottbus und der Sieg im Regionalfinale Leichtathletik am selben Tag.