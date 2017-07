Politur für "eine Perle"

artikel-ansicht/dg/0/

Martin Blanke hat Niederfinow vor sieben Jahren für sich entdeckt. Nun will der Künstler Gemeinde und Amt für eine Doppelnutzung des Krafthauses als Ausstellungsort und der üblichen Funktion als Tourist-Information begeistern.

Vor sieben Jahren habe er sich in Niederfinow und seine Umgebung verguckt, sagt Martin Blanke. Der 52-Jährige lebt seither direkt an der Lieper Schleuse. Vor allem das Krafthaus habe es ihm angetan. "Es ist eine Perle, die hier herumsteht", sagt der bildende Künstler. Um dieser Perle den entsprechenden Glanz zu geben, möchte er die Empore in der Touristeninformation, die Besuchern den Blick auf die historische Anlage ermöglicht, als Ausstellungsfläche nutzen.

Amtsdirektor Jörg Matthes - das Amt ist Eigentümer des Krafthauses - hatte am Mittwoch zu einem Vorort-Termin geladen. Er zeigt sich einer kulturellen Nutzung des Gebäudes nicht abgeneigt. Auch Niederfinows Bürgermeister Günther Gollner, Hans-Jörg Rafalski, Mitglied der Gemeindevertretung (Wählergruppe Aktiv für Niederfinow), Mandy Schenk-Roselt, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Amt sowie zwei der zum 1. Juli neu eingestellten Mitarbeiter, Anett Nebel und Eva Magdorn, folgten Blankes Ausführungen.

Das Krafthaus ist bereits als Museum ausgeschrieben. Daran möchte Martin Blanke anknüpfen. "Ich halte diesen Ort für unglaublich schön", beginnt er auf der Empore seine Vorstellung. Die bisher weißen Wände möchte er nutzen, um bildende Kunst zu zeigen. Vielleicht auch Videokunst. Der Ausblick auf die Anlage soll dabei keinerlei Störung erfahren. Er habe bereits mehrere Künstler im Kopf, mit denen er sich eine Kooperation vorstellen kann. Dabei soll es nicht darum gehen, den Künstlern eine Plattform zum Verkauf ihrer Werke zu geben. Blanke betont den Ausstellungscharakter seiner Idee immer wieder. Dafür sollen Besucher einen kleinen Eintritt entrichten, um das Museum finanziell zu tragen.

Günther Gollner ist das allerdings zu wenig. Ob es nicht angebracht wäre, dass die Künstler entsprechend dafür zahlen, ihre Arbeiten dort ausstellen zu dürfen. So weit würde Martin Blanke nicht gehen. Schließlich sei Niederfinow nicht unbedingt ein Ort, um den sich Kreative reißen. Zur Not, so Blanke, schieße er Eigenkapital zu der Unternehmung bei.

Für seinen Plan schweben Martin Blanke noch weitere Details vor. "Eine Identität schaffen", beschreibt er es. Das Krafthaus müsse unter seinem Namen viel mehr als Museum erkennbar werden. Dazu gehöre seiner Ansicht nach ein entsprechender Schriftzug an der Außenfassade. Andere Änderungen wie die Anbringung von Lampen und Galerieschienen dürften auch mit dem Denkmalschutz des Gebäudes vereinbar sein, so Blanke. Identitätsstiftend sei nun mal das Hebewerk. Deshalb schlägt Blanke vor, ein Logo zu entwerfen, das sich eignet, Werbeprodukte damit zu versehen. Der Verkauf bringe wiederum Einnahmen.

Im Erdgeschoss könnte durch Stellwände ein weiterer Teil der Ausstellung entstehen, der sich inhaltlich den Besonderheiten der Region wie dem Oderbruch oder Finowkanal widmet. Mandy Schenk-Roselt verweist auf die gut laufende Ausstellung in der Touristen-Information in Bad Freienwalde. "Dort bekommt man Antworten auf die Dinge, die hier noch auf dem Prüfstand stehen", sagt sie. Ob eine gemischte Nutzung des Krafthauses gewollt ist, darüber muss die Gemeinde Niederfinow als Betreiber entscheiden.

Immer wieder gibt es neue Diskussionen um das Krafthaus. Die Gemeindevertreter tun sich jedes Jahr schwer, sich für eine erneute Öffnung der Touristeninformation zu entscheiden. Seit Juli sind nun drei neue Mitarbeiter beschäftigt, es gibt neue Öffnungszeiten. Möglicherweise liegen solche Entscheidungen aber bald nicht mehr bei der Gemeinde. Sollte bei der Sitzung heute Abend die Kündigung der Besitzüberlassungsvertrags beschlossen werden, geht das Krafthaus an das Amt zurück.