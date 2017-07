Kinder flüstern im Theatersaal

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Wie der Probenalltag am Theater beginnt, haben am Mittwochvormittag 17 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erlebt. Sie durften in den großen Saal der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, als dort noch Techniker mit dem Einrichten des Bühnenbildes beschäftigt waren und sich Schauspielerin Katarzyna Kunicka mit Gymnastikübungen für die Probe aufwärmte. Auf der großen Bühne laufen die Proben für das Musical "Grimm!", das am 30. September seine Premiere erlebt.