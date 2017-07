Geretteter hilft Rettern

artikel-ansicht/dg/0/

Der im vorigen Jahr an Blutkrebs erkrankte Paul hat sich prächtig entwickelt.Wie viele Jungs spielt er am liebsten mit Autos. © MOZ/Sven Klamann

Dem Vierjährigen geht es inzwischen wieder gut. Der Kleine hat berechtigte Hoffnungen darauf, wieder vollständig gesund zu werden. Die Erhaltungstherapie laufe prima, sein Sohn müsse sich mittlerweile nur noch viermal pro Monat in der Charité in Berlin spritzen lassen, sagt René, der alleinerziehende Vater des Jungen, der nach wie vor darum bittet, seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen zu müssen. So will der Berufskraftfahrer seiner Mini-Familie einen Rest an Privatsphäre bewahren. "Wenn weiterhin alles klappt, braucht Paul ab September nur noch jeden zweiten Tag eine Tablette zu nehmen. Und einmal im Monat wird ein Blutbild benötigt", berichtet René, den die Angst um das kranke Kind immer noch beinahe auffrisst. "Im Moment verläuft der Heilungsprozess so toll, wie wir es uns nur wünschen können. Aber Paul ist noch nicht über den Berg", sagt der Papa. Als der Junge in der vorigen Woche plötzlich hohes Fieber bekam und zur Sicherheit ins Werner-Forßmann-Krankenhaus eingeliefert wurde, schlugen bei René die Alarmglocken im Akkord. Doch die Ärzte konnten schnell Entwarnung geben. Es habe sich um einen vergleichsweise harmlosen Infekt, keineswegs aber um einen Rückschlag gehandelt, hieß es.

Die anfangs niederschmetternde Diagnose für Paul war am 8. März vorigen Jahres gestellt worden. Fast genauso lange besteht der Kontakt des Vaters zum Verein Uckermark gegen Leukämie. Aktuell 20 470 Euro hat die Spendensammlung für die Mini-Familie aus Eberswalde erbracht - ein Betrag, der wenigstens die materielle Not des Alleinerziehers lindern konnte.

"Auch heute noch sind wir finanziell keineswegs auf Rosen gebettet", sagt René. Aber ihm sei klar, dass die Hilfe des Vereins längst schon anderswo wichtiger sei. Für Pauls Vater ist es selbstverständlich, jetzt die Mitstreiterinnen und Mitstreiter von Uckermark gegen Leukämie zu unterstützen, die ihren Aktionstag "Benefiz fürs Hospiz" vorbereiten. "Wir werden am Sonnabend um 8 Uhr im Zoo sein, um nach Kräften die Informationsstände mit aufzubauen", kündigt René an. Das Hospiz sei oftmals die letzte Station Schwerkranker, denen der Blutkrebs keine Chance gegeben habe. Er werde persönlich überdies versuchen, Stammzellenspender zu werben. "Die Typisierung ist in Sekunden erledigt. Du öffnest Deinen Mund, in den kurz ein Stäbchen geschoben wird. Und das war's schon", sagt Pauls Papa aus eigenem Erleben. Und wenn sich in der Datenbank ein Patient finden würde, dem seine Spende das Leben retten könne, wäre er ohne Zögern sofort bereit dazu.

Nebenbei freue er sich auch auf das tolle Kulturprogramm, das beim Aktionstag im Zoo ab 10 Uhr auf zwei Bühnen geboten wurde. "Mit Dagmar Frederic, dem Stargast des Tages, ist mein Papa gemeinsam zu Schule gegangen", verrät René.

In Eberswalde wird der Verein das Schicksal eines weiteren an Leukämie erkrankten Kindes öffentlich machen. "Es geht um Nick aus Schwedt. Der 13-Jährige hat eine arg ungünstige Prognose", sagt die Vorsitzende Ines Baumgarten. Für ihn werde am 2. August von 15.30 bis 19 Uhr im Büro der Stadtwerke im Centrum-Kaufhaus von Schwedt ein weiterer Aktionstag ausgerichtet.