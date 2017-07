Von Yoga bis zu Webseminaren

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Bereiche Sprachen und Gesundheit sind bei uns besonders stark", sagt Leiterin Christine Schäfer. Insgesamt zehn Fremdsprachen werden in unterschiedlichen Niveaustufen vermittelt, darunter auch Polnisch, Schwedisch und Chinesisch. Erstmals gebe es Französisch als Bildungsurlaub. Deutlich ausgebaut hat die Kreisvolkshochschule auch "Deutsch als Fremdsprache". Die Integrationskurse zur Alphabetisierung wenden sich dabei vor allem an zugewanderte Menschen. Ferner sind Kurse zur sprachlichen Erstorientierung und Deutschkurse bis zur Stufe C1 sowie für die berufliche Sprachförderung im Angebot. "Das Erlernen der Sprache ist der erste Schritt zur Integration", ist Christine Schäfer überzeugt. Sie freut besonders, dass sich geflüchtete Menschen bereits in die Arbeit der Kreisvolkshochschule einbringen. So leite ein Syrier in Bernau einen Arabisch-Kurs, ein Ehepaar unterrichte im Kochen.

Rund um Gesundheit und Fitness gibt es ebenfalls ein umfangreiches Angebot. Der "Renner" ist weiterhin Yoga für Einsteiger und Fortgeschrittene. Aber auch Tai Chi, Qi Gong, Pilates und Wirbelsäulengymnastik sind bei den Barnimern beliebt. Bei den "Alternativen Heilmethoden" geht es ums Basenbaden, "Essen fürs Hirn" und die Antlitzanalyse nach Dr. Schüssler. "Die Menschen achten mehr auf ihre Gesundheit und das Wohlbefinden", erklärt sich Christine Schäfer den Trend.

In Zusammenarbeit mit der "Akademie 2. Lebenshälfte" startet ab Herbst eine vierteilige Reihe zur Gesundheitsreform. Dabei werden die Vorlesungen bundesweit live übertragen. "Die Experten sitzen dann in Stuttgart, Lausanne oder Tübingen und die Zuhörer können ihnen Fragen stellen", so die Leiterin zu dem innovativen Konzept. Die Themen sind "Patientenverfügung", "Das neue Pflegegesetz", "Palliativmedizin" und "Organspende".

Seminare zu Kommunikation, Karriere und sogenannte Softkills erweitern die Programmpalette im Bereich "Arbeit und Beruf". "Mehr Stärke durch die Natur" oder "Gedächtnistraining" sind nur zwei der Angebote, in denen die Teilnehmer ihre persönlichen Grundlagen für die Arbeitswelt verbessern können. Im kaufmännischen Bereich gibt es zudem bereits seit dem Herbst die Möglichkeit, in Webseminaren hochwertige Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüsse zu erwerben. Dies könnten die Teilnehmer auch komfortabel vom heimischen Computer aus machen", so Christine Schäfer.

Neu im kommenden Schuljahr sind auch zahlreiche Kreativ-Kurse, die vor allem in Bernau angeboten werden. Dabei geht es um Kalligraphie, den Holzschnitt oder auch um Comic-Malerei. "Von der Frakima-Werkstatt haben wir den Mappen-Kurs übernommen". Für Imker oder diejenigen, die es werden wollen, bietet die Volkshochschule in Kooperation mit dem Barnim Panorama auch einen Kurs an. Verschiedene Aspekte der Erforschung von Familiengeschichten beleuchtet zudem ein Angebot in der Hussitenstadt. "Da geht es beispielsweise darum, wie man ein Archiv richtig nutzt", sagt Christine Schäfer.

Zwar hat die Kreisvolkshochschule momentan rund 200 Dozenten unter Vertrag, Verstärkung wird aber immer gesucht. "Vor allem Lehrkräfte für Deutsch sind willkommen", sagt die Leiterin und denkt dabei an pensionierte Grundschullehrerinnen.

Das Kursheft liegt in Ämtern, Gemeinden, Sparkassen-Filialen sowie öffentlichen Einrichtungen aus; Internet: www.kvhs.barnim.de.