Ferienflieger bleiben in Berlin

Der Status als Verkehrslandeplatz lasse für den Flugplatz Finow Starts und Landungen von Maschinen zu, deren Abflugmasse 14 Tonnen nicht übersteige, erklärt Reinhard Otto, der zusammen mit Christine Bastam die Geschäftsführung der Baukontrakt GmbH inne hat. Das seit 1990 existierende Unternehmen ist seit 2015 Eigner und seit 2016 Betreiber des Flugplatzes. Drei Mitarbeiter, angeführt vom Betriebsleiter Martin Knoll, sichern im Tower die Starts und Landungen ab. Mehr als 12 000 Flugbewegungen und fast 20 000 Passagiere pro Jahr seien Beleg dafür, dass sich der Verkehrslandeplatz positiv entwickelt habe. "Der kommerzielle Verkehr dominiert unser Profil mit etwa 65 Prozent aller Bewegungen", sagt der Geschäftsführer. Die erlaubte Abflugmasse von 14 Tonnen entspreche der von Maschinen mit bis zu 15 Passagieren, führt Reinhard Otto aus. Dies sei auch der Bereich, in dem Finow einem zu klein gewordenen Schönefeld helfen könnte. "In Einzelfällen wären aber auch eine Ausnahmegenehmigung vorstellbar, die eine Abflugmasse von bis zu 50 Tonnen ermöglichen und damit Maschinen mit bis zu 60 Passagieren betreffen würde", hebt der Geschäftsführer hervor.

Die denkbare Zusammenarbeit zwischen dem BER und den umliegenden Flugplätzen sei bereits 2014 vereinbart worden. Sie sollte praktiziert werden, sobald der neue Großflughafen ans Netz geht und Tegel geschlossen wird. Von diesem Augenblick an wäre zumindest ein Teil der Geschäftsfliegerei in die Region umgeleitet worden. Den auf Betreiben des damaligen BER-Verantwortlichen, Ex-Bahnvorstand Hartmut Mehdorn, extra dafür aus der Taufe gehobene Verband flyBB gebe es zwar noch, aber er agiere, wenn überhaupt, aktuell bloß auf Sparflamme, bedauert Reinhard Otto. Mittlerweile biete sich nur noch Neuhardenberg als Start- und Landeplatz für Billigflieger an, was aber erhebliche Investitionen voraussetzen würde, sagt der Geschäftsführer der Baukontrakt GmbH. Dabei wäre Finows Lage für ein solches Vorhaben weitaus günstiger als die Neuhardenbergs gewesen.

Für den Ausbau Finows zum Regionalflughafen gibt es keine realistischen Aussichten mehr, seit auf dem Flugplatz in Größenordnungen Solarmodule installiert wurden. Die Photovoltaikplatten nehmen 230 Hektar in Anspruch, weitere 40 Hektar würden als Ausgleichsfläche für die Solarmodule gebraucht und kämen für andere Verwendungszwecke nicht mehr infrage. Die Landebahn sei wegen der Photovoltaikplatten von 2520 auf 1480 Meter verkürzt worden. Für einen Regionalflughafen, auf dem auch Ferienflieger abheben oder ausrollen können, reicht die Länge nicht mehr.

Doch der Vertrag mit den Investoren für die Solarstromanlage sei keineswegs voreilig abgeschlossen worden - sondern die bittere, aber logische Konsequenz daraus, dass Brandenburgs Landesregierung auf Drängen Berlins, was die Entwicklung der Luftfahrt betreffe, eine Rolle rückwärts gemacht habe. "Für die damaligen BER-Verantwortlichen war es das wichtigste Ziel, alles auszubremsen, was sie für Konkurrenz hielten", urteilt Reinhard Otto. Folglich schreibe die gemeinsame Landesplanung Finow jetzt den Status als Verkehrslandeplatz vor.

Dabei habe die Landesregierung zunächst ganz andere Prämissen gesetzt. Im Kaufvertrag, den die damalige Finow Tower GmbH mit dem Treuhand-Nachfolger Brandenburger Boden abgeschlossen habe, sei sogar gefordert worden, dass der neue Eigentümer die Planungen vorantreibe, in Finow einen Regionalflughafen zu etablieren. 500 000 Euro seien daraufhin im Raumordnungsverfahren und für das Planfeststellungsverfahren ausgegeben worden. Es habe sogar schon eine Absichtserklärung des Billigfluganbieters Ryanair gegeben, in Finow starten und landen zu wollen. Und es sei das Angebot unterbreitet worden, den Verkehrslandeplatz an die Gesellschafter des BER zu verkaufen und als Ausweichstandort zu nutzen. Doch alle Vorschläge seien am Ende abschlägig beschieden worden.