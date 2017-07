Wahlschlacht am Laternenmast

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ab wann dürfen Wahlplakate aufgehängt werden? Zwei Monate vor der Wahl gilt in Brandenburg. Das wäre am 24. Juli gewesen. Der Bundestagsabgeordnete und Direktkandidat für den Wahlkreis 57, Stefan Zierke legte einen regelwidrigen Frühstart hin. Alle anderen halten sich noch zurück.

Die SPD hängte die Plakate ihres Kandidaten an den Laternen in Schwedt früher als erlaubt auf. Zurzeit teilen sie sich den Platz mancherorts nur mit Konzert- und Firmenwerbung.

Schwedt hat Wahlkämpfer noch nie zur Kasse gebeten. Weder die, die zu früh in die Materialschlacht starteten, noch jene, die Restplakate länger hängen ließen als erlaubt. Also wird es auch diesmal mit einem erhobenen Zeigefinger und Dudu abgehen. Kontrolliert wird die Einhaltung der für die Wahlplakatierung geltenden Regeln stichprobenartig vom Stadtordnungsdienst, sagt Heike Voigt, Fachbereichsleiterin der Ordnungsbehörde in Schwedt. Außerdem haben die Bürger ein aufmerksames Auge auf das Treiben der Wahlkämpfer und geben Hinweise an die Behörde weiter, denen dann nachgegangen wird.

Die Sozialdemokraten hatten ursprünglich bei der Genehmigungsbehörde den 24. Juli als ersten Tag avisiert, an dem sie mit ihrer Wahlplakatkampagne unter freiem Himmel loslegen wollten. Die AfD wollte am verregneten Dienstag nachziehen, hatte dann aber offenbar verschoben. Die CDU startet wahrscheinlich erst am 7. August. Vielleicht ist sie aus Erfahrung klug. Die Plakate ihres Direktkandidaten Jens Koeppen sind schon einmal vor einer Bundestagswahl so schnell farblich ausgebleicht, dass nachgebessert werden musste. Auf jedem Fall wird Schwedt in den nächsten Wochen plakatiert. Ob es nun allen Bürger gefällt oder nicht. Kaum jemand wird sich der Plakatattacke entziehen können. Plakate sind nach Ansicht von Wahlkampfexperten nach wie vor das Aushängeschild einer Wahl-Kampagne in Deutschland. Erst Recht vor einer Bundestagswahl. Trotz Presse, Funk und Fernsehen. Trotz Internet und soziale Medien lassen sich die Parteien und ihre Kandidaten es etwas kosten, über diesen Weg ihre Botschaften an die Wählerin und den Wähler zu bringen und ihre Kandidaten dem Wahlvolk ins Gedächtnis zu prägen. Allein in Schwedt hat sich die SPD von der Ordnungsbehörde die Genehmigung geben lassen, 300 Plakate an Laternenmasten aufhängen zu dürfen und elf Großwerbetafeln aufzustellen. Bei der CDU sind es 300 beziehungsweise acht. Die AfD wirft 200 Plakate an die Laternenmast-Wahlfront. Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben sich in der Stadt bisher nur fünf beziehungsweise zwei Großwerbetafeln genehmigen lassen. Über alle anderen gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.

Wild plakatiert werden darf dennoch nicht. Die Stadt hat ein Gesamtkonzept für die Plakatierung erstellt. Die Plakate werden sich danach hauptsächlich entlang folgender Straßen konzentrieren: Teichmann-/Ecke Auguststraße, Seelenbinderstraße, Leverkusener-/Ehm Welk-Straße, Lindenallee, Marchlewskiring, Luxemburgstraße sowie vor dem Fachhandwerkerzentrum an der Berliner Allee, in der Nähe des Kreisels.

Ein Schwedter MOZ-Leser teilte telefonisch mit, dass ausgerechnet vor seinem Fenster das Wahlplakat des Kandidaten einer Partei hängt, die er persönlich ablehnt. Kann er etwas dagegen tun, es entfernen? "Wahlwerbung im öffentlichen Raum, entlang öffentlicher Straßen ist vom einzelnen Bürger hinzunehmen", betont Heike Voigt. Offiziell dürfen die Plakate an den genehmigten Standorten hängen und müssen geduldet werden. Wer ein Plakat eigenhändig abreißt, abhängt, beschädigt oder beschmiert, bekommt im schlimmsten Fall sogar Ärger mit der Polizei. Wenn die Kandidaten Anzeige erstatten wegen Vandalismus, Diebstahl, Sachbeschädigung oder der Verletzung von Persönlichkeitsrechten.

Dürfen die Parteien ihre Wahlwerbung, auch Großtafeln, an jeder Straßenkreuzung aufstellen? Heike Voigt erklärt auch die Spielregeln dafür: "Sie dürfen erstens den fließenden und ruhenden Verkehr nicht beeinträchtigen. Das heißt: Keine Plakate an Kreuzungen, Einmündungen, insbesondere keine Großwerbetafeln vor Fußgängerüberwegen und am Innenrand von Kurven. Wahlwerbung darf zweitens nicht an Bäume genagelt werden. Drittens ist auch das Anbringen an Verkehrszeichen untersagt. Am Wahltag selbst darf auch keine Wahlwerbung im Umfeld der Wahllokale stattfinden."

Für die Parteien und die Kandidaten ist die Wahlwerbung im öffentlichen Verkehrsraum kostenfrei. Sie sind von den für andere Plakataufhänger gelten Gebühren für die Sondernutzung befreit. Wobei die Erhebung von Gebühren, rechtlich zulässig wäre, wie Heike Voigt bestätigt. Aber die Schwedter Stadtverordneten haben den Wahlkämpfern mit Paragraf 13 in der Sondernutzungssatzung schon vor Jahren dieses "Wahlkampfgeschenk" gemacht. Denn ohne diese "Schenkung" wären zum Beispiel für jedes an einem Laternenmast hängende Wahlplakat 3,60 pro Monat fällig. Bei großen Werbetafeln würden50 Cent pro Quadratmeter und Tag kassiert. Um der ganzen Wahrheit die Ehre zu geben: Auch Behörden können kostenfrei plakatieren, ebenso Werber für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke.

Mit Wahlwerbung tönende Lautsprecherwagen in der Stadt sind selten geworden im Wahlkampf, aber erlaubt. Die rollenden Wahlboxen dürften allerdings nicht zwischen 13 und 15 Uhr sowie zwischen 20 und 7 Uhr tönen. Heike Voigt teilt jedoch mit, dass derzeit kein Kandidat, keine Partei einen Antrag auf Zulassung von Lautsprecherwagen gestellt hat. Durch die Stadt rollen dürften sie ab dem 13. August, also sechs Wochen vor dem Wahltag. Gibt es befriedete Zonen, die von der laut tönenden Wahlwerbung verschont bleiben müssen? Verboten ist der Einsatz von Lautsprecherwagen für Wahlwerbung in der Nähe von Krankenhäusern sowie Pflege- und Altenheimen.