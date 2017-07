Hunderte Ladesäulen benötigt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Rund 300 zusätzliche öffentliche Normal- und 132 Schnellladepunkte für Elektrofahrzeuge sind mindestens notwendig, um Brandenburg flächendeckend zu versorgen. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag vorgestellten Studie, die das Reiner Lemoine Institut (RLI) im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erarbeitet hat. Für Schnellladesäulen - die hauptsächlich an Autobahnen und Fernstraßen entstehen sollten - wurde ein Radius von 15 Kilometer angesetzt, innerhalb dessen man den nächsten Punkt findet. Säulen mit längerer Ladedauer würden dagegen hauptsächlich in Wohn-, Büro- und Gewerbegebieten sowie sowie bei Einkaufszentren, Kinos oder Theatern benötigt.