Projekt "Sprechendes Erbe"

Ein Vorhaben, das einem regelrechten Marathon gleicht- für den Wredow selbst spätestens mit seinem ersten urkundlich erwähnten Graphik-Ankauf am 17. Dezember 1876 den Startschuss gab. Allerdings ist sich Historiker Wolfgang Rose sicher, dass Wredow bereits während seiner Aufenthalte in Italien und Polen in den 1830er Jahren diverse Kunstobjekte unterschiedlicher Form erwarb: "Auch wenn Wredow selbst damals vielleicht noch nicht daran gedacht hat, eine Sammlung zu gründen, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass er im Sinn hatte, sie in irgendeiner Art und Weise seiner Heimatstadt Brandenburg an der Havel zukommen zu lassen." Tatsächlich verschenkte er bereits 1870 einige Stücke an die in diesem Jahr gegründete Zeichenschule, die Schülern als Vorlagen und der Öffentlichkeit zur künstlerischen Weiterbildung dienen sollten. Zehntausende Zeichnungen, Holzschnitte, Kupferstiche, Drucke und andere Kunstobjekte sind über die Jahre zusammengekommen, viele davon vor allem während des Ersten und Zweiten Weltkrieges verloren gegangen oder verliehen worden - was ihre Katalogisierung nicht einfacher macht.

Einen ersten Orientierungspunkt bietet ein von 1984 existierendes Verzeichnis einer Ornamentensammlung in dem 1991 Objekte im Hauptteil und 95 im Nachtrag von A wie Abendmahlkelche bis Z wie Zinnschilder aufgeführt sind. Überschrieben war der Katalog zwar mit einer römischen Eins, Nachfolgewerke sind allerdings rar. "Zwar finden sich immer wieder einzelne Auflistungen und kurze Veröffentlichungen, ein Gesamtverzeichnis fehlt aber bis heute", so Detlef Karg zu seinem ehrgeizigen.

Dank finanzieller Unterstützung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse als auch der Stadt kann es für das Projekt Gesamt-Katalogisierung nun mit einem Endspurt auf die Zielgerade gehen: 100.000 Euro gibt die Kommune aus ihrem Haushalt, mit 64.500 Euro unterstützt die Ostdeutsche Sparkasse das Projekt, das für die Wredow-Stiftung - die 1928 um ihr Vermögen gebracht wurde und sich seitdem aus Fördermitteln und Spenden finanziert - alleine nicht durchführbar gewesen wäre. "Das kultur- und kunsthistorisch einzigartige Erbe zu erschließenen und zu bewahren, sehen wir als wichtige Aufgabe an", so Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung.

Ende 2018 wird sich mit der Veröffentlichung der Publikation aller katalogisierten Werke sodann zeigen, ob es der Wredow-Stiftung gelungen ist, Wredows Erbe zum Sprechen zu bringen.