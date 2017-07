Letztes Gemälde wird restauriert

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (age) Zu einem Dinner der besonderen Art empfingen Bettina Damus und Philipp Mosch von der Kirchengemeinde St. Gotthardt und Denkmalpflegerin Anja Heinecke Staatssekretärin Dr. Ulrike Gutheil an dieser Woche. Mitten in der Kirche stand ein reichgedeckter Tisch mit heißen Pelmeni, Kaffee und Gebäck, dazu musikalische Unterhaltung durch Schüler, die an der frischsanierten Schuke-Orgel ihr Talent unter Beweis stellten. "Eine einzigartige Atmosphäre zu der sie mich einladen", freute sich die Staatssekretärin über den tollen Empfang. Sie schritt nach gelungener Stärkung sogleich zur Tat und übergab einen Denkmal-Förderbescheid zur Restaurierung des "letzten traurigen Gemäldes", wie es Heinecke liebevoll nennt. Dabei zeigt das gut 2,50m große Kunstwerk aus dem 18. Jahrhundert den Superintendenten und Prediger Andreas Thal, der selbst in St. Gotthardt wirkte. Einst hing sein Abbild am Westmassiv neben der Orgel, wurde beim großen Brand 1972 aber sowohl durch das Feuer als auch durch das Löschwasser enorm beschädigt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592349/

Staatssekretärin Dr. Ulrike Gutheil (li.) übergab am Dienstag in der St. Gotthardtkirche den Fördermittelbescheid zur denkmalgerechten Restaurierung des Gemäldes des Superintendenten Andreas Thal in Höhe von 7.500 Euro. Fotos: Gebhardt

Gut 10.000 Euro wird die denkmalgerechte Restaurierung des Werks, voraussichtlich vorgenommen durch den Berliner Diplom-Restaurator Dirk Jacob, kosten. Geld, das für die Kirchengemeinde allein kaum aufzubringen ist, auch wenn jeden Monat gut 2000 Touristen in die St.Gotthardtkirche kommen, wie Heinecke stolz verrät. 7.500 Euro bekommt die Kirchengemeinde deshalb nun im Rahmen der diesjährigen Denkmalhilfe vom Land dazu. "Ein Eigenanteil, den wir stemmen können", freut sich Bettina Damus . Mit Übergabe des Fördermittelbescheids kann das Gemälde nun zu altem Glanz und an seinen angestammten Platz in der Kirche zurückkehren. Jedoch sind das nicht die einzigen tollen Neuigkeiten aus St. Gotthardt.

Die außergewöhnliche Ausstattung samt Ausstellung anlässlich des Reformationjubiläums, die Teil des Kulturland-Themenjahres 2017 'Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg' ist, wird von Touristen und Havelstädtern so gut angenommen, dass das Ausstellungsende nicht wie geplant am 31. Oktober sein wird, sondern Besucher ein ganzes Jahr länger erfreuen wird.