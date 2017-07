Technischer Defekt vermutlich Grund für Scheunen-Brand

artikel-ansicht/dg/0/

Putlitz (dpa) Nach dem Feuer in einer Scheune in Putlitz (Prignitz), bei dem am Donnerstag mehr als 100 Schweine verbrannt waren, vermutet die Polizei als Ursache einen technischen Defekt. "Wir halten es für wahrscheinlich, dass ein Defekt in der Stromverteilung das Feuer ausgelöst haben könnte", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Freitagmorgen. Das endgültige Ergebnis der Branduntersuchung werde aber erst in etwa vier Wochen vorliegen.