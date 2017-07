Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle in Berlin-Charlottenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei maskierte Männer mit Machete und Schusswaffe haben eine Spielhalle in Berlin-Charlottenburg überfallen und Geld aus zwei Kassen erbeutet. Nach Polizeiangaben waren die beiden Männer am frühen Freitagmorgen durch die Hoftür in das Casino in der Uhlandstraße eingedrungen. In der Spielhalle befanden sich zwei Gäste und ein Angestellter. Die Männer haben die Gäste demnach mit den Waffen bedroht und ihnen befohlen, sich an die Wand zu stellen.