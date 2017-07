Flugplatz Finow zu klein für Ferienflieger

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Verkehrslandeplatz Finow in Eberswalde (Barnim) steht als Ausweichstandort nur begrenzt zur Verfügung, falls es nach der Eröffnung des neuen Flughafens in Schönefeld dort zu Engpässen kommen sollte. "Wir könnten den BER höchstens entlasten, in dem wir ihm einen Teil der Geschäftsfliegerei abnehmen", sagte Reinhard Otto, Geschäftsführer der Baukontrakt GmbH, die Eigentümer und Betreiber des Flugplatzes Finow ist.